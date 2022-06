Visión feminista de Macbeth llega al penal de Santa Martha

“Ahora nosotros delinquimos en el escenario”, afirma orgulloso y en tono de broma Javier Cruz, coordinador de la Compañía de Teatro Penitenciario, quien se inició en este arte cuando estuvo recluido en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y desde hace más de una década se ha convertido en un vínculo entre la agrupación externa e interna de esta prisión de la Ciudad de México.

Para Javier Cruz, quien ha actuado en montajes como Ricardo III, el teatro le ha cambiado la vida y le ha ayudado a cambiar su manera de pensar. Muestra de ello es la adaptación de la célebre obra de Shakespeare, Macbeth, que la agrupación presenta en el penal de Santa Martha Acatitla y donde plantea una versión feminista en la que el personaje principal es Lady Macbeth (Valeria Lemus).

Actores, durante una función de la obra de teatro. Fotos: Compañía de Teatro Penitenciario

“Hablamos de cosas actuales, del empoderamiento de la mujer, hay mucha gente o personas que pensamos que la mujer tiene que estar sometida como en los años 50, 60, pero no. Por educación somos machistas, pero eso se puede ir trabajando para pensar diferente, por ejemplo, el teatro te puede ampliar tu manera de ver las cosas, de pensar, de creer”, destacó Cruz, en entrevista telefónica con La Razón.

La puesta que ellos titularon MCBTH ha sido una manera en que los 16 actores de la compañía reflexionen acerca de la equidad de género y cuestionen sus propios machismos. Personifican a las brujas, a las ladies que no tienen miedo de levantar la voz, de salir a las calles y de matar a cualquier persona que le haya hecho daño a alguna del aquelarre, de acuerdo con Ismael Corona, quien interpreta a una de éstas.

“Mi compañera Valeria lo dice en su monólogo final, para ganar esta guerra hay que estar juntos, tanto hombres como mujeres, hay feminicidios, homicidios, desapariciones, si todos nos juntáramos eso no tendría por qué pasar. Mucha gente no está dispuesta a cambiar sus costumbres, su educación, dejar de ser el macho; en un montaje llamado Las chicas de Aztlán, César Enriquez, nos hizo ver eso, por eso creo que el teatro te va abriendo la mente, ahora ya reconozco un acto machista, un acto violento, aunque no siempre, tengo 50 años y 45 de ellos me educaron así, pero en la etapa del teatro, dije no, estás mal”, comentó el también actor.

Montar MCBTH en la cárcel de Santa Martha Acatitla no fue fácil, pues por la pandemia el teatro se cerró así que tuvieron que hallar las maneras de ir trabajando la puesta en escena.

“En febrero de 2019 dimos la última función de Ricardo III y teníamos la idea de montar otra obra. Tenemos como parte del proyecto de la compañía el taller de escenografía en Santa Martha Acatitla, se llama Calacas y diablitos, entramos como clandestinamente, porque en lugar de trabajar en el taller nos poníamos a hacer teatro, eso fue durante la pandemia, para mantener a la compañía estudiando, les llevamos libros, películas, referentes que pudimos encontrar para la obra se los hicimos llevar”, contó Cruz.

MCBTH, con dirección de Itari Marta y dramaturgia de Ismael Corona, después de las funciones de junio, volverá el próximo mes a la prisión de Santa Martha Acatitla los próximos 23 y 30 de julio con público externo. Para acudir es necesario hacer un registro y el pago correspondiente. Los recursos que se recaudan hacen posible que los internos que forman parte de la agrupación reciban un salario.

“Están conscientes que tenemos que trabajar, seguir aprendiendo, haciéndolo por amor, nos gusta mucho el teatro. Siempre pensamos, si alguien compra un boleto hay que echarle el doble de ganas, hacer algo chingón”, finalizó Javier Cruz.

La Compañía de Teatro Penitenciario, pero con los integrantes externos, presenta una adaptación de Hansel y Gretel en El 77 Centro Cultural Autogestivo, hasta el próximo 22 de julio. En esta obra abordan el maltrato infantil y abandono.

13 Años tiene la agrupación de trabajar dentro y fuera del penal de Santa Martha Acatitla Fotos: Compañía de Teatro Penitenciario

Mcbth



Cuándo: 23 y 30 de julio

Dónde: Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla

Horario: por definir

Hansel y Gretel