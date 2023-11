Recuerda pasaje de su niñez en el golpe de estado de Pinochet

Juan Pablo Meneses (Santiago de Chile, 1969): destacado escritor de ‘no ficción’ que ha publicado singulares cuadernos de crónicas (Equipaje de mano, Hotel España, Niños futbolistas, La vida de una vaca...) lanza Una historia perdida (Tusquets, 2023), su primera incursión en la novela, la cual resultó finalista en el Premio Herralde 2021. Empalme de crónica y ficción que evoca a Pablo, un niño de cuatro años, testigo de un cruento episodio del golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973.

Bombardeo aéreo al Palacio de La Moneda, un piloto desertor dispara sus proyectiles contra el hospital de la Fuerza Aérea Chilena, el cual está cercano a la casa de Pablo, que escucha a los aviones y decide salir a ver el ‘espectáculo’: “No salgas a la calle, ¡te va a caer una bomba!”, le grita la madre. El niño desobedece, abre la puerta y cae una bomba casi a sus pies. La tierra se sacude de un lado a otro. Todo estalla.

“Este episodio lo he contado muchas veces durante años como una anécdota personal en reuniones de amigos, en cenas familiares e incluso en conversatorios con lectores. Yo era ese niño. Sin embargo, investigué sobre lo ocurrido y me percaté de que no había referencia del hecho, lo que ocurrió casi en la puerta de mi casa cuando yo tenía 4 años no estaba registrado en ningún archivo, ni documento del golpe de Estado de Pinochet. Decidí entonces escribir esta novela”, dijo en entrevista con La Razón Juan Pablo Meneses.

¿El piloto desertor bombardea la zona civil de Santiago? Su objetivo era atacar a su propio bando y elige el hospital de la Fuerza Aérea ubicado en una zona civil. Ese hecho se ocultó. En realidad, fue un bombardeo a la ciudad. Han transcurrido 50 años y es un episodio sin referencias.

Novela erigida en varios planos narrativos: ¿el espacio histórico, la memoria y el itinerario del protagonista? Digamos que está el hecho histórico de la bomba que lanza el piloto desertor que cae en la zona civil, se suma a esto la recordación y se complementa con este cronista-protagonista, quien investiga la historia del piloto que ha dejado huellas imborrables en su vida.

¿Pero, ese cronista es usted? Quise referir como una dictadura, la violencia y la represión pueden cambiar la biografía de una persona. El protagonista se convierte en un desarraigado, esa bomba que cayó a sus pies es el motivo del alejamiento con su país. Ese bombardeo derivó en consecuencias muy traumáticas en mi infancia, en mi adolescencia en todo lo que soy hoy.

¿Recuperación desde la memoria de hechos históricos entrecruzados? El ejercicio de la memoria me parece sustancial. La memoria rescata muchos eventos que buscan la certeza, la verdad sobre los desaparecidos, sobre los pilotos que bombardearon La Moneda y las áreas civiles. Por eso recurro a la ficción: la literatura indaga y se erige en la búsqueda de la verdad.

¿Imperiosa motivación la escritura de esta novela? Era necesario contar esta historia del hospital bombardeado, han pasado 50 años, reitero que la versión definitiva de las consecuencias del golpe será literaria. Los documentos históricos están alterados, falseados.

Una historia perdida