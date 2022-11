Regresa la FILIJ hecha al vapor y austera

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) regresa tras dos años de ausencia por la pandemia, pero de una manera austera y organizada al vapor: contará con un presupuesto de 14 millones de pesos, nueve millones menos que en 2019 y la inversión más baja en los últimos años; participarán 23 autores, 27 menos que en su última edición.

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, reconoció que hace cuatro meses no tenían certeza de la realización de la feria, porque debido a la austeridad del Gobierno federal, la Secretaría de Cultura ya no ha asignado presupuesto para el encuentro, por lo que la dependencia que encabeza es la que asume los costos este año.

“Los presupuestos para la feria desaparecieron durante la época de la pandemia, no sólo no había presupuesto, no había nada, fueron eliminados del presupuesto de la Secretaría de Cultura, no por voluntad de la Secretaría de Cultura, sino por decisiones de ahorro global nacional”, comentó Taibo II ayer en conferencia de prensa en la Librería Rosario Castellanos, en la Ciudad de México.

Añadió que “el primer gran problema de la feria es que será muchísimo más barata de la que se hizo en 2018 (42 millones de pesos), ya para el 2019 habíamos reducido los costos. Ahora tuvo que intervenir el Fondo financiando con aproximadamente 14 millones de pesos para el costo de esta feria que llegó a costar 43, 44 millones, nunca lo sabremos bien”.

Hasta ayer, de acuerdo con Marilina Barona, directora general de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, tenían confirmadas 100 actividades que tendrán lugar en la Ciudad de México, cifra lejana a las mil que hubo en 2019.

Aún faltaba sumar las que habrá en los estados que también serán sede de la FILIJ—Morelos, Hidalgo, Campeche, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca y Nuevo León—. Además de países donde el FCE tiene presencia, como Perú, Colombia, Ecuador, España, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y Chile.

En esta ocasión, de los 23 autores participantes, 10 son del FCE y 10 de editoriales, además de tres internacionales, precisó Barona. Los escritores extranjeros que se darán cita son Mark Janssen, de Países Bajos; Sebastian Meschenmoser, de Alemania, y Francesca Massai, de Italia. Mientras que de México están Francisco Hinojosa, Alberto Chimal, Karen Villeda, Juan Villoro y Bernardo Fernández BEF, por mencionar algunos.

La feria, que celebra su 40 edición, contará con la presencia de 70 sellos editoriales, mil 230 menos que en 2019.

“El costo (por stand) quedó de 23 mil 400 pesos, tuvimos reunión, por ejemplo, con la Caniem, distintas editoriales, en algunos casos una editorial se juntó con otra, para entre las dos pagar el espacio, algunos no alcanzaron a pagar, fuimos lo más flexibles que pudimos para que pudieran participar el mayor número de editoriales”, apuntó Barona.

Por primera vez la FILIJ, que se realizará del 11 al 20 de noviembre, tendrá lugar en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Iniciará en el lugar conocido como la Quinta Colorada y tendrá un horario de 10:00 a 17:00 horas. El 14, día en que está cerrado el parque, no habrá feria.

Taibo II aseguró que al finalizar la FILIJ evaluarán si este lugar podría ser la sede del próximo año o regresarían al Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“¿Se va a repetir Chapultepec?, ¿repetir el Cenart?, depende de valorar esta experiencia, lo sabremos a finales de este año, diremos, la experiencia fue buena, la experiencia del Cenart era mejor, pero muchísimo más cara, veamos… los hechos van a hablar”, aseveró.

Barona destacó que todas las actividades que formarán parte de la FILIJ están enfocadas en el fomento a la lectura y en toda esta edición se apostó por poner al centro a las infancias y juventudes.

“La feria está pensada y diseñada, sí como un espacio para difundir la literatura infantil y juvenil, sí como un espacio para que las editoriales que se anotaron puedan vender sus materiales, pero también y fundamentalmente, es un espacio para el fomento a la lectura, entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que sientan en todo momento que la feria es su espacio… Todas las actividades son concebidas desde el fomento a la lectura”, puntualizó.

Por su parte, el director de Educal, Fritz Glockner, adelantó que la inauguración estará encabezada por infantes.

“Lo que se diseñó maravillosamente es que la feria es de los niños, no de los adultos imponiéndole al niño, de ahí que la participación infantil es clave de esta feria”, agregó.