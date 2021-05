Reivindican a Cleopatra, Juana de Arco y la Malinche

Personalidades que han sido referente en la historia universal como Cleopatra, Juana de Arco, la Malinche y Catalina la Grande, entre otras, son reivindicadas en la colección Poderosas mujeres, que narra la vida y aspectos poco conocidos de estas figuras, alejándose de los estereotipos o clichés que existen acerca de ellas.

De una manera amena y con una investigación minuciosa se relata cómo fue la vida de 60 figuras femeninas para desmitificar lo que se cree de ellas; por ejemplo, que Cleopatra no era una “devoradora de hombres” como se ha dicho o que la Malinche no fue una traidora, sino quizás la primera mujer diplomática en la historia de México.

“Ofrecemos un retrato desenfocado, no lo que las estereotipa; sabemos que se conocen clichés de muchos personajes que hemos incluido, a Cleopatra la habían visto como una ‘devoradora de hombres’, pero no, creemos que hay muchas más cosas que platicar de ella y que casi no se conocen”, explicó en entrevista con La Razón Adolfo Rodríguez, director de la editorial RBA México.

Rodríguez señaló que la colección Poderosas mujeres no responde a la ola feminista que ha tenido mayor fuerza en Latinoamérica en los últimos años, sino que es el interés por mostrar una perspectiva distinta de estos personajes históricos que por la misoginia que prevalecía en otras épocas fueron criticadas, etiquetadas o rechazadas, pues no cumplían los roles de la mujer sumisa y abnegada, por ejemplo; o historiadores, escritores, poetas y artistas han mostrado una visión sesgada de sus vidas.

Tenemos un trabajo de investigación serio y una narrativa que hace que esta colección sea amena, son relatos que nos hacen sumergirnos en sus vidas, te trasladas a esos momentos que platica el autor sobre el personaje

Adolfo Rodríguez, Director de la editorial RBA México

A Juana de Arco, la etiquetaron de santa y de bruja, cuando fue una mujer guerrera y decidida que luchó por su libertad y la de Francia, logrando coronar a Carlos III; Isabel de Castilla, en cambio, es vista como una mujer fría y devota que dio rienda a su fanatismo para unificar España, pero no se habla de ella como estadista moderna; e Isabel I de Inglaterra fue tachada de excéntrica y obsesionada con la virginidad, cuando llevó a su país a un florecimiento político y cultural.

“La colección no es feminista, no responde a esta ola, es la verdadera historia de las mujeres que han sido importantes; quisimos darle una visión que incluyera a personalidades de todo el mundo, desde la Edad Antigua hasta finales del siglo XIX”, detalló el director.

Por este motivo, Poderosas mujeres “se adentra en su vida, anécdotas que pocos conocemos, a partir de un trabajo de investigación serio y una narrativa que hace que esta colección sea amena, te trasladas a esos momentos que platica el autor sobre el personaje. Lees cada libro en una sentada, porque te divierte y genera interés”, resaltó.

La primera parte se lanzó en abril con el libro dedicado a Cleopatra y posteriormente ocho tomos más en mayo, cada quince días se presentarán ocho.

“Hemos venido desarrollando desde hace dos años la colección, la pandemia hizo que detuviéramos muchos proyectos, todo se recorrió un semestre, ésta colección era para el segundo semestre del 2020”, comentó Rodríguez.