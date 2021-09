Ricardo Salinas Pliego reflexiona acerca de la libertad

Circula en librerías el libro Ideas sobre la libertad que cambian al mundo: compilación de artículos, ensayos, apuntes, reflexiones y conferencias que el empresario y comunicador Ricardo Salinas Pliego ha dado a conocer en su blog personal. Argumentaciones sobre la emancipación del hombre como un derecho cardinal en la integración social. Prólogo del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y notas de los analistas políticos Leonardo Curzio y Axel Kaiser.

“Entender la libertad, construirla y defenderla es nuestra responsabilidad como ciudadano”, precisa el autor, empresario y presidente del Grupo Salinas. Dilucidaciones que nos hacen recordar al Quijote cuando le dice a su escudero: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres”.

Salinas Pliego ha dado prioridad a la temática de la libertad tanto en sus actos como en los espacios que dispone: este cuaderno ratifica el empeño de difundirla en todos los terrenos posibles ante el acecho decidido que coacciona su permanencia en la sociedad. Albert Camus se asoma en los razonamientos de este libro necesario en estos tiempos. “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, nunca será otra cosa que mala. Las tiranías no se construyen sobre virtudes sino sobre la cobardía”, escribió el autor de El hombre rebelde.

Sin libertad no tenemos nada, ella es la esencia del ser humano y el gen del mundo moderno... Es nuestra obligación defenderla y promoverla, pero no se puede amar lo que no se conoce

Ricardo Salinas Pliego

Presidente de Grupo Salinas

“Sin libertad no tenemos nada, ella es la esencia del ser humano y el gen del mundo moderno. Sin embargo, suele estar en constante amenaza por gente que busca limitarla. Es nuestra obligación defenderla y promoverla, pero no se puede amar lo que no se conoce. Ése es el objetivo de estos textos: asimilar aquello que siempre ha sido nuestro”, subraya Salinas Pliego.

Referencias de textos, los cuales durante más de doce años, Salinas Pliego ha compartido en el sitio (www.ricardosalinas.com/blog): espacio donde aborda tópicos de economía y políticas públicas; progreso y creación de riqueza; y asimismo, recomendaciones y propuestas para administrar exitosamente un negocio.

La libertad como un factor esencial en el desarrollo de la sociedad: “Es la cualidad misma que nos define como seres humanos”, reitera Salinas Pliego. Recurre a las palabras del presidente de la Fundación Naumann para La Libertad, Ulrich Wacker: “Es el derecho fundamental del hombre y tiene sus límites en la libertad del prójimo”. Esta publicación muestra como la libertad ha sido un pilar clave en el crecimiento y expansión de Grupo Salinas, porque “sólo en un entorno de libertades se puede generar prosperidad y bienestar”.

Se trata de una obra de antología, disponible en formato de pasta blanda, pasta dura de eBook ya en Amazon y en las librerías más prestigiadas de México.

Ideas sobre la libertad que cambian al mundo Foto: Especial