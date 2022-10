Es tarde, las risas infantiles inundaron el Teatro Cervantes con la obra "Noone's Land" de la compañía greco-alemana Merlin Puppet Theatre en el marco del 50 Festival Internacional Cervantino.

La historia del director alemán, Dimitris Stamou, tiene como hilo conductor el despertar de una criatura solitaria -un espantapájaros- quien después de abrir sus ojos se siente decepcionado.

Este performance, que le da poder a la imaginación sobre la realidad valiéndose de los elementos visuales como fundamento, abre la puesta en escena con un espantapájaros que está clavado en la nada. El personaje no tiene horizontes de un entorno que no eligió y pese a descubrir un mundo que no le agrada, busca mejorarlo.

La obra brilla por el uso de sus títeres de mesa y su juego de luces y sombras. Además, conquista a los niños mientras deja reflexionando a los adultos sin siquiera usar el recurso de la palabra.

Con música de Kostas Stamou y Demy Papada, ka historia refleja que el mundo imaginario que posee cada persona no puede ser delimitado, vendido o incluso comprado.

Merlin Puppet Theater fue fundado en 1995 por Dimitris Stamou y Demy Papada. A lo largo de su carrera estos artistas han creado una perspectiva artística propia y diferentes actos performáticos.

La compañía que ha visitado teatros y festivales internacionales en más de 36 países de todo el mundo crea sus espectáculos siguiendo la forma tradicional en la que el titiritero participa en cada etapa de la producción, desde el diseño y la creación de personajes y escenarios, la iluminación y la edición de sonido hasta la etapa final de manipulación y animación.

La producción que consta de tres funciones, todavía tiene pendiente una que se llevará a cabo mañana en punto de las 12:00 del día.

Risas infantiles inundan el Teatro Cervantes con Merlin Puppet Theatre Foto: Especial.

Lem.