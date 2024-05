Rodrigo Quian Quiroga: La IA aún está muy lejos de la humano

Para el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga, descubridor de la llamada “neurona de Jennifer Aniston”, la Inteligencia Artificial está lejos de compararse con la humana ya que hasta ahora no se ha logrado emular la capacidad que tenemos para acopiar conocimiento ante situaciones inesperadas o nuevas.

“La Inteligencia Artificial no hay ningún motivo por el cual no pueda compararse o asemejarse a la inteligencia humana, pero sí creo que está muy lejos de compararse con la inteligencia humana. Nosotros tenemos inteligencia general, aprender a hacer una tarea o algo en un contexto determinado y poder aplicar esa información en un contexto totalmente distinto.

“A veces no conocemos las respuestas a una pregunta, no sabemos con certeza cómo tenemos que actuar ante una situación novedosa, pero tenemos ese sentimiento de que sabemos más o menos cómo reaccionar, eso una computadora no lo tiene. Además, aún no sabemos qué hacer con una Inteligencia Artificial para que pueda ser consciente de su propia existencia”, explicó en entrevista con La Razón Rodrigo Quian Quiroga, quien el próximo 11 de mayo impartirá la conferencia “¿Qué nos hace humanos?”, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12:00 horas, como parte de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.

El autor de Cosas que nunca creeríais: De la ciencia ficción a la neurociencia señaló que también lo que distingue a los seres humanos es el olvido y la manera en que memorizamos. “La gran característica de la memoria humana es el olvido, recordamos muy poco y olvidamos mucho, en general tendemos a olvidar detalles, pensamos en conceptos y abstracciones. Entonces, la gran cualidad de la inteligencia humana es la capacidad de enfocarnos en la información que nosotros consideramos importante y dejar de lado el resto, no estar abarrotados de detalles, así lo decía Jorge Luis Borges, creo que sin esa capacidad, si recordáramos mucho más, como el personaje del cuento ‘Funes el Memorioso’, no seríamos capaces de enfocarnos en lo esencial y tener un pensamiento elaborado como el que tenemos”, comentó el especialista, quien el 13 de mayo en la Casa Universitaria del Libro impartirá la charla “Borges, la memoria y la Inteligencia Artificial: De Funes el Memorioso a la neurona de Jennifer Aniston”.

Justo es a partir del descubrimiento de la neurona de Jennifer Aniston que logró conocer cómo los humanos tenemos la capacidad de memorizar conceptos y olvidarnos de detalles.

“El avance fue ver tan claro que en el área clave de la memoria, los humanos tenemos codificaciones de conceptos, hasta ahora nadie ha podido ver estas neuronas en animales, son exclusivas del ser humano hasta donde sabemos, no se han visto en monos, ratones, en ninguna otra especie, esto nos marca una gran diferencia entre la manera en que pensamos y recordamos los seres humanos”, compartió.

Rodrigo Quian Quiroga celebró que la Inteligencia Artificial esté replanteando conocimiento que han desarrollado los neurocientíficos con respecto a cómo funciona el cerebro humano. “La Inteligencia Artificial nos está haciendo replantearnos todo, es lo divertido como neurocientífico, porque que aparezca ChatGPT me hace repensar las ideas que tengo sobre la Inteligencia Artificial y la diferencia de lo que nos hace humanos, creo que la Inteligencia Artificial no ha dado con la gran pregunta, que es la inteligencia general, pero pareciera que los avances son más grandes”, aseveró.