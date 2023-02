Salón ACME, BADA y QiPO llegan con mayor fuerza a la semana del arte

Después de tres años de la pandemia y de ediciones acortadas o canceladas, directoras y representantes de Salón ACME, BADA y QiPO Fair aseguran que la semana del arte en la Ciudad de México regresa con mayor fuerza y coloca a la capital como un epicentro del arte contemporáneo, por lo que pronostican un 2023 con cifras positivas, tanto en ventas como en visitas de público en general, coleccionistas e incluso titulares de museos internacionales.

“Este año vamos a demostrar que México y la CDMX son una capital de arte contemporáneo. Los años de pandemia han guardado mucho las ganas y las energías de visitantes de afuera, vienen muchos coleccionistas, instituciones importantes de afuera y cada vez hay más propuestas. Se va a sentir mucha energía, espero sea exitoso en términos de ventas para proyectos comerciales y visitas a museos e intercambios interesantes. Estamos esperando que sea una edición de semana del arte muy robusta”, apuntó en entrevista con La Razón Ana Castella, curadora de Salón ACME, feria que este 2023 convoca a más de 50 artistas, galerías y proyectos curatoriales, del 9 al 12 de febrero.

Este año, por lo menos tendrán lugar siete ferias en la capital del país: Zona Maco, Salón ACME, Material, QiPO, BADA, Art Week Laguna y Salón Cosa.

Para Daphne Ibargüengoitia, directora ejecutiva de BADA México, si bien aún en 2022 se percibían las secuelas de la crisis sanitaria por el Covid-19, en esta edición la feria espera recibir entre 15 a 20 mil personas, en los cuatro días que se realizará.

“Sí afectó el año pasado, ya nos urgía que el Covid-19 quedara atrás, pero seguían sus secuelas, los contagios, aun así nos fue muy bien, pero pudo haber sido mejor sin pandemia, por eso este año hemos visto una mejor respuesta”, apuntó en charla con este diario.

Mientras que Laura Reséndiz, coordinadora ejecutiva de QiPO Fair, aseguró que este 2023 percibe una mejora en cuanto a apoyos de patrocinadores. Para la feria que celebra su tercera edición fue un logro de supervivencia, agregó en entrevista.

“Los años pasados fueron durísimos para todos, sobre todo con el cierre de fronteras, dos años no pudimos realizarla con el formato habitual, entonces volver es un logro de supervivencia.

El público tiene este lugar para comprar y acceder al arte, esto está creciendo por eso cada vez tenemos más solicitudes de artistas

Daphne

Ibargüengoitia

Directora ejecutiva de BADA México

“Definitivamente han ido mejorando las cosas poco a poco, lo podemos ver en cuanto a los apoyos de patrocinadores, en los años de la pandemia tuvimos recortes de un día para otro, porque era mantener a los negocios o los patrocinios, el efecto dominó vino, se siente cómo se empiezan a reactivar becas, patrocinios, es un cambio muy fuerte, esto es resultado de la reactivación económica en muchos sectores, esperemos que sea vea reflejado en los artistas”, puntualizó.

Salón ACME, QiPO y BADA se encuentran entre las opciones que proponen dinámicas distintas en el mercado del arte, la primera apoyando a artistas y coleccionismo emergente, la segunda acentuando la relación entre los artistas y público, sin poner como eje la venta de arte; y la tercera promoviendo la venta directa de los artistas. Cada una este año reúne a un gran número de creadores y en esta ocasión tendrán lugar del 9 al 12 de febrero.

SALÓN ACMe. La feria festeja 10 años de existencia y de ser una espacio para artistas que no estaban representados por galeristas y convocando a artistas tanto consagrados como emergentes. El estado invitado en esta edición es la Ciudad de México y la sede, el histórico edificio de Proyecto General Prim.

“Se celebra el décimo aniversario con un patio escultórico a cargo de Mariana Scafatti, quien creó una pieza muy emblemática que habla del espíritu de ACME, un punto de encuentro donde se vende, pero se disfrutan muchas cosas”, detalló Ana Castella, curadora de la sección Proyectos invitados que incluye a 31 propuestas.

Sobre los 31 proyectos invitados detalló que provienen en su mayoría de México, además de Estados Unidos, Reino Unido y Argentina.

Hay galerías nuevas que se están abriendo espacios, vienen galerías internacionales, las ferias siguen creciendo año con año y son visitadas con más personas

Ana Castella

Curadora de Salón ACME

“Fue una consideración muy cuidadosa para que artistas y galerías trabajaran alrededor del edificio, en un diálogo muy cercano, el guion curatorial se basa en las Estrategias Oblicuas de Brian Eno y Peter Schmidt, una baraja de cartas con frases que también estaban creadas y diseñadas con el fin de pensar problemas de una manera no directa, darle la vuelta a cierta problemática, particularmente esto se usa en los procesos creativos como la composición musical o el trabajo de los artistas, como una manera de desbloquear la creatividad”, explicó.

En esta ocasión Salón ACME reúne a artistas como Andrea Costa, Pablo Arellano, Axel Koschier, Bruno Viruete y Pamela Zeferino, por mencionar algunos.

BADa. La feria que promueve a artistas consagrados y emergentes de manera directa con el público convoca a 100 artistas, entre ellos, José Cacho, Yolanda López, José Ignacio Nuño, Ana Rojas, Tanya Huntington, Francisco Ortiz, Mata Rodríguez, Mónica Aceves, María José Benítez Galindo y Víctor Servín.

De acuerdo con Daphne Ibargüengoitia, aunque tres mil artistas participaron en la convocatoria sólo estarán aquellos con propuestas diversas y que hayan tenido la posibilidad de pagar su espacio en la feria.

Volver es un logro de supervivencia y, por otro lado, regresamos con mucha esperanza, tenemos la creencia de que el mundo volverá a estar en la dinámica normal

Laura Reséndiz

Coordinadora Ejecutiva de QiPO

“Elegimos una diversidad de apuestas, porque queremos que todos los que vayan a BADA se salgan con algo en la mano, hay diversidad en precios, arte accesible o más caro, porque también invitamos a galeristas y a coleccionistas”, comentó.

Dijo que es importante que tanto la iniciativa privada, patrocinadores, Secretarías de Cultura y los estados cada vez más apoyen a los artistas; por ejemplo, en esta ocasión Banco Azteca le patrocina cinco espacios a artistas y el Estado de México respalda a 12 creadores.

“Ojalá otros estados de la República se sumaran, porque sería increíble ver a artistas oaxaqueños, que no tienen recursos, no hay forma de que compren un stand y vuelen, nosotros como organización estamos buscando ese apoyo no sólo de los patrocinadores y la iniciativa privada, sino de los estados y Secretarías de Cultura, es picar piedra, apenas es nuestra tercera edición, hay un pronóstico alentador, porque vemos una respuesta del público y artistas”, aseveró.

Este año BADA, donde se encontrarán obras de hasta dos mil 500 pesos, contará con la participación de la aclamada artista Betsabeé Romero, quien crea una pieza especial llamada Miradas por florecer.

QiPO Fair. Esta feria reúne en el edificio Dondé a proyectos como Awol, Cacttus, Claudia Huiza Presents, Durden and Ray, Last y Tigers Striles Asteroid de Los Ángeles; Proyectos Raúl Zamudio, de Nueva York; Si Nos Pagan Boys, de Bogotá; Plataforma ArtBase, de Montreal; eitoeiko, de Tokio; Rainart Studio, de Chihuahua; Bienal Tlatelolca, Galería Unión, Ojo MX y Punto Magnolia, de CDMX; Impronta, de Puebla; Espacio Madre, de Monterrey; y Sala de Espera, de Tijuana.

“Los artistas y expositores no están tan preocupados por recuperar la inversión de sus espacios, sino fomentar que el público asistente pueda vincularse directamente con ellos, la convivencia es lo que manda en la feria de QiPO. Tenemos 20 proyectos más varios artistas invitados, tendremos alrededor de 90 artistas en toda la feria”, compartió Laura Reséndiz.

Destacó que de México algunas propuestas que destacan son la Galería Tianguis Neza, que vende su obra como en un puesto; Pulso Magnolia, del artista Alfonso Zárate, quien en la pandemia tuvo que cambiar de lugar de trabajo y en el nuevo se ha enfocado en apoyar a jóvenes; y Sala de Espera, la cual presentará un happening culinario. Además, Gabriel Escalante presentará proyecciones en los patios interiores del edificio Dondé.

Reséndiz resaltó que han hecho un esfuerzo para seguir teniendo una entrada sin costo para que todos los interesados puedan acercarse a las propuestas que se presentan. “Es un reto enorme mantener la entrada gratuita porque lo que buscamos es esta vinculación”, afirmó.

