Santiago Roncagliolo lanza su novela más radical

El narrador y periodista Santiago Roncagliolo (Lima, Perú, 1975) vivió parte de su infancia en México en los años 70 del siglo pasado. Sus novelas (La cuarta espada, Memoria de una dama, El amante uruguayo, Óscar y las mujeres, La noche de los alfileres…) han sido muy bien recibidas en los espacios literarios del país. En el año 2006 se alzó con el prestigiado Premio Alfaguara por Abril rojo, que ha sido considerada por la crítica especializada como “una de las grandes novelas escritas sobre Perú”.

La temática del mal recorre los folios de sus narraciones. Aparece en México, Y líbranos del mal (Seix Barral, 2021), posiblemente, la novela más radical de Roncagliolo: Jimmy vive en Nueva York; pero, se ve obligado a viajar a Lima para cuidar a su abuela enferma. Traslado que lo lleva a descubrir el pasado negro de su padre vinculado con un escándalo de abusos sexuales a menores. Relato de formación imbuido en la búsqueda de la identidad, facturado en un formato de absorbente thriller.

“La novela cuenta el viaje del joven Jimmy a sus raíces; pero, en realidad, es un descendimiento a los abismos: se revela una cruda verdad sobre la exacerbación religiosa. Toco un tema muy polémico y complejo: la pederastia. Él descubre los años turbios de su padre, se desconcierta y se confronta con la alta sociedad peruana: gestos hipócritas y solapamiento de transgresiones en el empeño de mantener la posición social”, expuso a La Razón, Santiago Roncagliolo.

A diferencia de otras novelas suyas, aquí no está presente el humor. ¿Por qué? Suelo empezar mis historias con ciertas franjas humorísticas que luego se ensombrecen: esta vez no lo hice así. Me impuse otro esquema: Jimmy se ha enfrentado a una especie de monstruo y a un horror que nunca termina, lo descubre fragmentariamente. El humor no funcionaba en el sentido que el lector deberá conjeturar todo aquello que el narrador prefiere sólo sugerir.

¿Búsqueda de la identidad del protagonista? El lector se enfrenta a una historia de un hijo en el intento de encontrar a su padre: cuestión que es algo común porque nuestros padres son, un poco, lo que somos nosotros, los hijos. Yo afirmo que encontrar al padre es encontrarse uno mismo. Jimmy descubre esos secretos, al inquirir en ese escándalo del pasado, en esos misterios sobre quién es su padre, también está indagando quién es él.

¿Jimmy es una suerte de Juan Preciado que va en busca del padre y se enfrenta a fantasmas? La Comala de Rulfo es un cosmos saturado de espectros: Jimmy también encuentra un mundo lleno de fantasmas. Ojalá y otros lectores vean esas referencias que me sonrojan por el cotejo con el gran escritor mexicano.

¿Universo de personajes marcados por la maldad? Los personajes buenos nunca me han gustado: son muy aburridos. Me parece más interesante explorar en el alma de la gente impulsada por la crueldad y por actos atroces. En esta novela: gente religiosa, que cree en Dios y en el amor de Dios, personas que tuvieron una infancia trazada en el camino de Dios transitan por los atajos del mal. Me obsesionan esos contrastes de la conducta humana.

¿Silencios, secretos y mentiras en espacios destructivos? La mentira tiene presencia en todo mi trabajo narrativo. Es frecuente que en la familia latinoamericana, los padres mientan y asimismo, sucede en el entorno escolar, religioso, político y hasta sentimental. Necesitamos de esas apariencias para subsistir. Cuando Jimmy descubre todos esos secretos, la familia entra en crisis.

¿El mal: innato en los seres humanos? Quisiéramos que la vida no fuera así. Queremos ser buenos: buscamos un culpable cuando el mal nos arroba. Entonces, ¿cómo es posible la existencia del mal, si todo el mundo quiere ser caritativo? Es uno de los grandes desafíos filosóficos, al parecer no existe aún una respuesta.

