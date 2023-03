¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 10 al 12 de marzo?

Contacto: carlosolivaresbaro@hotmail.com

Fin de semana en que artistas mujeres protagonizan significativos eventos culturales dentro de la variada propuesta artística en torno al 8M.

Expresiones de teatro, música, cine, plástica y danza, entre otras actividades, desbordan varios foros de la Ciudad de México. Aquí sugerimos algunas de ellas para disfrutar en el colofón de este septenario asediado por los fragores de la apremiante primavera.

New York All Star presenta a Theo Croker Quartet

El ciclo New York All Stars llega a su décimo aniversario con una atractiva cartelera mensual de galas jazzísticas en el Centro Cultural Roberto Cantoral que inicia el próximo sábado 11 de marzo y concluye el sábado 11 de noviembre de 2023. Siete conciertos distribuidos durante el año con las actuaciones de destacados instrumentistas de la Gran Manzana que llegan a México bajo el auspicio de la orquesta Jazz at Lincoln Center dirigida por el trompetista Wynton Marsalis.

Theo Croker es un narrador que se comunica a través de su trompeta. Un creativo que rechaza los límites, el artista, compositor, productor, influencer y líder intelectual proyecta su singular voz a través de la música. Croker fue nominado al GRAMMY en 2019 por su disco Star People Nation en la categoría de Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo.

Theo Croker propone una fusión que incluye elementos del funk de los 70, ritmos eléctricos y análogos, hip hop y R&B en lo que él denomina una “atmósfera centrada en la identidad negra”.

Dónde: Centro Cultural Roberto Cantoral (Puente Xoco s/n-Puerta A, Xoco, Benito Juárez)

Cuándo: 11 de marzo de 2023

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 400 a 750 pesos

Theo Croker Quartet. Foto: Especial

Concierto Omara Portuondo. Vida

La cantante Omara Portuondo es una de las voces más reconocidas de Cuba con amplia valoración en el resto de América Latina, Estados Unidos y España .

También conocida como La novia del filin, deleitará con su música llena de historia, de pasión y de reconocidas luchas sociales en pro de los derechos. Vocalista legendaria que incursiona en el son, guaracha, bolero, chachachá, trova y bolero filin.

Regresa a México para presentar su gira mundial Vida, en la cual recordará toda su trayectoria musical invitando al público a celebrar, cantar y bailar con ella.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles 36, Centro Histórico CDMX.

Cuándo: Sábado, 11 de marzo de 2023

Horario: 19:00 horas

Boleto: de 600 a 1900 pesos

Concierto de Omara Portuondo. Foto: Especial

Concierto de Danah Garay Quartet

Dannah Garay: compositora y cantante de jazz mexicana. Su trabajo dentro del jazz mexicano se dio a conocer por su tributo a Nat "King" Cole "From you...to you". Becada por la Fundación Jazzfest se ha presentado en Estados Unidos, Latinoamérica y en numerosos escenarios de México.

Además de haber participado en la serie de conciertos de Inauguración del Global Jazz Institute del Berklee College of Music de Boston. Con el disco My Miracle se colocó definitivamente como una de las mejores intérpretes de jazz en el ámbito nacional. Sorprende su exquisita y extraordinaria capacidad de inventiva melódica.

Cuarteto completado con el pianista Alex Mercado; el bajista Iván Barrera y el baterista Juan Ale Saenz.

Dónde: Club Zinco Jazz. Motolinia 20. Centro Histórico CDMX

Cuándo: Viernes 10 de marzo de 2023

Horario: 21:00 horas

Boleto: 300 pesos

Concierto Danah Garay Quartet. Foto: Especial

Concierto El Sonido de la Plata. Pianista Argentina Durán

El Centro Nacional de las Artes recibe a la pianista mexicana Argentina Durán Fernández (Xalapa, Veracruz, 1996), quien ofrece el concierto El sonido de la plata, título del fonograma con el cual debutó como solista. Contiene obras de compositores mexicanos clásicos como Manuel M. Ponce, Ricardo Castro, Ernesto Elorduy, Arturo Márquez, Sor María Clara del Santísimo Sacramento, Mariano Elízaga y de ella misma, las cuales interpretará durante el concierto en el Cenart, además de algunas que formarán parte de su siguiente disco, de la autoría de Luis G. Jordá, Felipe Villanueva y Jesús Corona, entre otros.

Actualmente, Argentina Durán es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Se ha presentado en diversos países de América, Europa y Asia. Ha sido galardonada en certámenes como el Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el Concurso Internacional de Piano Irina Samodaeva, el Concurso Internacional Citta di Barletta en Italia; y con el Primer lugar en el Concurso Internacional Monegros 88 Keys, en España.

Como solista, Argentina Durán se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica de Xalapa, la Sinfónica de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Filarmónica del Desierto de Coahuila, la Orquesta Internacional de las Artes y la Sinfónica de Minería, entre otras. Ha ofrecido conciertos en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Blas Galindo del Cenart y fue invitada a la ciudad de Granada, España, donde tocó como solista de la Orquesta de Cuerdas juvenil Eduardo del Pueyo.

Dónde: Auditorio Blas Galindo del Cenart.

Cuándo: Sábado 11 de marzo, 2023

Horario: 19:00 horas

Boleto: 200 pesos

Concierto El Sonido de la Plata. Pianista Argentina Durán. Foto: Especial

Jornadas de mujeres en la música, UNAM

Recital

Cassandra Zoé Velasco, mezzosoprano; Sergio Vázquez, piano. Sala Carlos Chávez: viernes 10 de marzo, 20:00 horas.

Música de cámara

Kanira Ensamble. Sala Carlos Chávez: sábado 11 de marzo, 18:00 horas.

OFUNAM | Primera temporada 2023

Julia Cruz, directora huésped; Alberto Rosado, piano. Sala Nezahualcóyotl: sábado 11 de marzo, 20:00 horas; y domingo 12, 12:00 horas.

Presentación discográfica

Intangible Being de Georgina Derbez. Vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl: domingo 12 de marzo, 11:00 am

OJUEM | Primera temporada 2023

Gustavo Rivero Weber, director artístico; Sara d’Ippolito Reichert y Marina Tomei, guitarras. Sala Nezahualcóyotl: domingo 12 de marzo, 18:00 horas.

Jornadas de mujeres en la música, UNAM. Foto: Especial

Ellas hablan. Cine de Arte

La cineasta Sarah Polley adapta la novela de Miriam Toews –con quien escribe el guion–, quien a su vez se inspiró en la historia real de una colonia menonita en Bolivia, en la que las mujeres (de casi cualquier edad) durante años habían sido drogadas y abusadas cada noche por los hombres: padres, hermanos, amigos.

La terrible premisa de partida, ya conocida, no es verbalizada en ningún momento. Polley huye de la recreación macabra para centrarse en todas esas mujeres que ahora buscan una solución, un futuro. Si eso es posible.

La película entonces se plantea casi como un juicio, como un procedimiento, es decir, “como un acto de imaginación femenina”, porque nada de lo que cuenta parecería posible. Esas mujeres son casi un experimento, un laboratorio de lo que debería ser una democracia ideal. Primero, aunque no saben leer ni escribir, votan gracias a unos dibujos: quedarse y no hacer nada, marcharse o quedarse y luchar.

Un empate entre los dos últimos temas reúne a las mujeres más importantes de la colonia y empieza un debate que pasa por todas las grandes preguntas y reflexiones de la situación actual de la mujer (y, en general, de la sociedad). ¿Cómo se responde ante el odio y la violencia por encima de la fe y creencias? ¿Es posible perdonar? ¿Perdón y olvido son lo mismo? ¿A qué edad las semillas más injustas y terribles de nuestra sociedad germinan en los niños para convertirlos en monstruos o víctimas como sus mayores?

Estas pocas mujeres hablan y hablan, se escuchan, mientras los fantasmas del pasado las asaltan, flashes de esas pesadillas que han vivido noche tras noche, abusos que cómo van a perdonar. Son capaces de cambiar de opinión. Todo es un acto de imaginación. Y esa aura de fábula acompaña una película que, a pesar de ser un diálogo intenso constante, no te suelta ni un segundo.

Dónde: Sala 10. Cineteca Nacional. Barrio del Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado 11 de marzo de 2023

Horario: 15:00 y 20:00 horas

Boleto: 60 pesos

Ellas hablan. Cine de Arte. Foto: Especial

Jazz y Gastronomía



El Centro Cultural y gastronómico El Convite transita en estos días iniciales del año 2023 con una atractiva programación musical que incluye jazz latino, tango, pop, fusión, rock-jazz, tradicional mexicano, afrocubano y jazz.

Sitio que oferta platillos internacionales aderezados con sabores de la cocina tradicional de Oaxaca bajo los oficios culinarios del chef Alberto Aguilar.

Lugar de encuentro de escritores, poetas, músicos y otros marginados culturales en busca del sosiego y la sonoridad cordial del jazz. Curaduría musical de Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. Este fin de semana presenta:

Viernes de Comida y jazzgourmet

Lucas Martínez y Los Pablos, con Pablo Castro en el piano, Pablo Loaiza en la batería, Pablo Flores en el contrabajo y Lucas Martínez en el sax. Viernes 10 de marzo de 2023 a las 15:00 horas.

Viernes de cena y jazzgourmet

Maroto Hammond Trío, con Diego Maroto en el saxofón; Roberto Blanco en el Hammond; y Hans Ávila en la batería. Viernes 10 de marzo de 2023 a las 19:00 horas.

Sábado de Comida y Tango

Mal Arrastre, con Clara Stern en el bandoneón, Alejandro Martínez en el contrabajo y Carlos Matus en el piano. Sábado 11 de marzo de 2023 a las 14:00 horas.

Sábado de Cena y jazzgourmet

G.I.N. Trío Con Nicolas Santella en el piano, Israel Cupich en el contrabajo y Gabriel Puentes en la batería. Sábado 11 de marzo de 2023 a las 19:00 horas.

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Entrada Libre

Jazz y Gastronomía. Foto: Especial

cehr