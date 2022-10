¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 28 al 30 de octubre?

Se va octubre, el fin otoñal da paso a invierno y nos vemos obligados a sacar de los armarios chamarras, abrigos y bufandas. La Ciudad de México, invitada de honor a Festival Internacional Cervantino (FIC) 2022, acoge a varias actividades del magno evento cultural en sus 50 años de existencia. Sugerimos aquí varios eventos para el colofón de este septenario --algunos dentro de la programación del FIC-- de significativos valores artísticos. Además de las actividades que serán antesala de las festividades del Día de Muertos, como el Gran Desfile del Día de Muertos. Aquí van las recomendaciones.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1. Gran Desfile de Día de Muertos

El Desfile de Día de Muertos 2022, uno de los eventos más esperados en la Ciudad de México, regresa con catrinas, carros alegóricos y elementos alusivos a esta festividad. El recorrido será el próximo 29 de octubre y una de las sorpresas es que la cantante Ángela Aguilar interpretará algunos temas alusivos a la festividad. Iniciará en la Puerta de los Leones de Chapultepec, pasará por las avenidas Juárez y la calle 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo. Se recorrerán 8.7 kilómetros. Se espera que acudan 410 mil personas, lo que generará una derrama económica de 4 mil millones de pesos.

2. Gustavo Dudamel. Filarmónica de Los Ángeles

Como parte del Circuito Cervantino 2022, este evento busca llevar las propuestas escénicas de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC) a otros lugares de la República. Llega al Auditorio Nacional el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles con un programa que resalta la diversidad cultural de México. Primera Parte: Kauyumari (venado azul en la lengua wixárika, huichol), pieza de la compositora mexicana Gabriela Ortiz; Fandango para violín y orquesta, del mexicano Arturo Márquez. En la segunda parte interpreta la Sinfonía No. 1, de Gustav Mahler. Con este concierto, Dudamel y LA Phil difunden su compromiso como artistas frente a la sociedad, a la que buscan impactar significativamente mediante la democratización de la música clásica.

Dónde: Auditorio Nacional. Reforma 50. Campo Marte. Miguel Hidalgo. CDMX

Cuándo: Viernes, 28 de octubre, 2022

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 395 a 3900 pesos (de acuerdo ubicación de la butaca)

Gustavo Dudamel. Filarmónica de Los Ángeles.

3. Wynton Marsalis. Orquesta Jazz at Lincoln Center

Concierto que forma parte de la programación de Festival Internacional Cervantino 2022. Llega al Auditorio Nacional el trompetista Wynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center. Se trata del músico de jazz de mayor impacto mediático de los últimos veinticinco años y uno de los grandes trompetistas de la historia. Wynton Marsalis: paladín del neoclasicismo en el jazz, desde un estilo clásico y técnicamente impecable al swing y las lecturas más actuales del bebop. Orquesta Jazz at Lincoln Center: Big Band de la actualidad, dueña de un repertorio que recorre la historia del jazz con extraordinaria maestría y embajadora de la cultura afroamericana. Integrada por quince de los más respetados solitas y músicos de jazz. Programa: ejecución de piezas de Duke Ellington, Count Basie, Fletcher Henderson, Thelonious Monk, Mary Lou Williams, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Charles Mingus y obras compuestas por los integrantes de la agrupación y trabajos comisionados. Desde 1988 esta agrupación ha sido la orquesta residente del Lincoln Center for Performing Arts, el complejo cultural más importante de Estados Unidos.

Dónde: Auditorio Nacional. Reforma 50. Campo Marte. Miguel Hidalgo. CDMX

Cuándo: Sábado, 29 de octubre, 2022

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 395 a 3900 pesos (de acuerdo ubicación de la butaca).

Wynton Marsalis. Orquesta Jazz at Lincoln Center. Foto: Especial.

4. Osmany Paredes Quartet en Concierto

El pianista cubano, residente en Nueva York, Osmany Paredes llega a México para ofrecer una serie de conciertos en distintos escenarios del país: Xalapa, Puebla y Ciudad de México. Cuarteto: piano (Osmany Paredes), bajo (Luri Molina), percusiones (Miguel Cruz), batería (Gustavo Nandayapa) en ejecuciones de piezas estándares del jazz estadounidense y temas de Osmany Paredes en las concordias de la sonoridad afrocubana. Osmany Paredes, combina un estilo de jazz con su herencia rítmica afrocubana mediante una técnica derivada de años de educación clásica. Paredes, quien ha participado en escenarios de América y Europa, presenta música original, estándares de jazz y de música latina en despliegue de jazz cubano, swing, latin jazz, bolero, son y bossa nova.

Dónde: Zinco Jazz Club. Calle de Motolina 20, Centro Histórico. Cuauhtémoc. CDMX

Cuándo: Viernes, 28 de octubre, 2022

Horario: 21:00 horas

Boleto: 500 pesos

Osmany Paredes Quartet en Concierto. Foto: Especial.

5. Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Cine de Arte

Después de su presentación en la Selección oficial en competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2022 y en la ceremonia de inauguración del 20 Festival Internacional de Cine de Morelia, la más reciente película de Alejandro G. Iñárritu, Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades (México, 2022) llega a salas de cine y al Cinematógrafo del Chopo de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México este. Y a partir del 28 a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades: experiencia épica y visualmente envolvente que contrasta con el viaje personal de Silverio, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, luego de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país natal, sin saber que este viaje lo llevará a un límite existencial. Sus recuerdos y miedos han decidido atravesar el presente, llenando su vida de una sensación de desconcierto y asombro. Deslizándose entre lo sublime y lo ridículo, lo íntimo y épico, lo absurdo y doloroso, Silverio lidia con preguntas universales pero íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los lazos familiares profundamente emocionales que comparte con su esposa e hijos. En conclusión, lo que significa ser humano en estos tiempos tan peculiares. Protagonizada por el actor mexicano Daniel Giménez Cacho y la actriz argentina Griselda Siciliani.

Dónde: Cinematógrafo del Chopo.

Cuando: 28, 29, 30 de octubre, 2022

Horario: 11:30, 15:00 y 18:30 horas

Boleto: 50 pesos

Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades. Cine de Arte. Foto: Especial.

6. Ciclo Lectura en Voz Alta para niños

Para continuar con el ciclo de lectura en voz alta ¿Quieres que te lo lea otra vez?, dirigido al público infantil, la actriz María Aura leerá el cuento titulado El agujero negro, escrito por Alicia Molina, en el que Camila, la protagonista de esta historia, va en busca del regalo perfecto para su mamá, que es muy distraída y pierde todo. Camila conoce a un duende tramposo que la ayudará a encontrar el agujero negro a donde van las cosas perdidas de su madre.

Alicia Molina, escritora mexicana de libros infantiles y juveniles; comunicóloga, guionista e investigadora en televisión educativa. Ha publicado algunos títulos en el Fondo de Cultura Económica (FCE), Artes de México que se han convertido en parte del backlist clásicos para niñas y niños en el país. Ha publicado El zurcidor del tiempo, La noche de los estragos, La marca indeleble, No me lo vas a creer y El cristal con que se mira, entre otros. Premios Compartir en Educación (2000) y A la Orilla del Viento (1992).

María Aura, actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Cursó diferentes talleres de dramaturgia actoral en Italia. Debutó en cine con la película Y tu mamá también (2001). Desde entonces ha desarrollado su carrera en filmes como Niñas mal (2006), Conozca la cabeza de Juan Pérez (2008) y Las paredes hablan (2012). Algunas de sus participaciones en obras de teatro son: La historia del soldado, de Ígor Stravinski; Todos eran mis hijos, Siete mujeres y Hamletmachine; en televisión participó en la serie Los héroes del norte.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico. CDMX

Cuándo: Sábado, 29 de octubre, 2022

Horario: 12:00 horas

Entrada libre

Ciclo Lectura en Voz Alta para niños. Foto: Especial.

7. Jazz y Gastronomía en El Convite

Sitio de tradición gastronómica y actividades artística desde teatro, cine, conferencias literarias y conciertos en vivo de jazz y otras manifestaciones musicales. Espacio mítico de la Colonia Portales Sur. 26 años de sazón familiar en la oferta de platillos que fusionan recetas de la cocina oaxaqueña con tendencias culinarias internacionales. El chef Alberto Aguilar despliega un imaginario de sabores prodigioso. Sitio modesto decorado con buen gusto y abrigo familiar de los hermanos Aguilar. La música es testigo y protagonista de un ambiente relajado e informal. Sitio de encuentro de músicos, periodistas, teatreros, cineastas, pintores, escritores, poetas inéditos y otros marginados culturales.

Viernes de Cena y #jazzgourmet en vivo

Hans Ávila Organ Trío



Con Roberto Blanco en el órgano; Beto Cobos en la Guitarra; y Hans Ávila en la batería.

Viernes, 28 de octubre.

El servicio de cenas comienza 19:00 horas

El concierto comienza a las 20:00 horas.

Hans Ávila Organ Trío. Foto: Especial.

Sábado de Comida y #jazzgourmet en vivo

Ik' Balam



Ik'Balam en el requinto jarocho eléctrico y composiciones.

Diego Huerta en la leona y Emilio Huerta en la jarana tercera.

Sábado 29 de octubre.

El servicio de comidas comienza 14:00 horas

El concierto comienza a las 15:00 horas.

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. Benito Juárez. CDMX

Entrada libre

