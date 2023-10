Sustancias tóxicas, el secreto detrás de la Mona Lisa y La última cena

Una investigación reciente publicada en la Journal of the American Chemical Society demuestra que Leonardo da Vinci empleó en los cuadros de La Mona Lisa y La última cena una mezcla de sustancias tóxicas como el óxido de plomo. Para llevar a cabo dicha investigación los expertos usaron un análisis con rayos X y espectroscopia infrarroja sobre una muestra de ambas obras de arte, desvelando que el artista recurría a sustancias tóxicas para lograr un secado más rápido de sus pinturas; las capas del suelo de estas obras de arte no sólo contenían aceite y blanco de plomo, sino también un compuesto de plomo mucho más raro llamado plumbonacrita.

Gráficos: Julio Loyola, Roberto Alvarado y Luisa Ortega.

Mona Lisa

