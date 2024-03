Tedi López Mills rinde tributo a Álvaro Uribe

Tedi López Mills (Ciudad de México, 1959) —Premio Xavier Villaurrutia 2009 por Muerte en la rúa Augusta— tras cuatro años de ‘silencio editorial’, reaparece con No contiene armonías (Editorial Almadía, 2024): cuaderno en que un eco sigiloso entra a los amarraderos líricos y, asimismo, deserta de sus franjas en un recorrido sinuoso por lo cotidiano y los espejismos que asedian la memoria.

Cinco acápites integrados por textos que reflexionan sobre lo subjetivo desde referencias objetivas: objetos, gatos, vecinos, verbos, máculas solares, acaecimientos extraños, ausencias y tiempos torcidos. Los agüeros de la creación poética, los derroteros de la existencia, desaciertos, certezas y ‘contraataques’ de las recordaciones. Una irónica nostalgia dibuja estos folios que trazan nuestros gestos ante el mundo y las resonancias de las palabras.

“Di forma a estos textos entre 2018 y 2019: no he vuelto a escribir poesía. A lo mejor sea mi último cuaderno lírico, no lo sé. Estas páginas se entrecruzan por distintas rutas, entre expresiones de uso frecuentes y de otras que no lo son. Inicia con un poema-crónica sobre lo cotidiano y después me aboco a responder cuatro preguntas del interrogatorio de la poeta C.D. Wright, en que alego yo misma nuevas preguntas. No hay rótulo para las cinco secciones del libro: me gusta la definición de los editores en la cuarta de forros: ‘contracantos’. Entrego un cuaderno representativo, muy descriptivo y a la vez adusto que puede provocar discusiones en mi propósito de conjurar formas poéticas desde lo político, lo filosófico y lo moral”, dijo a La Razón Tedi López Mills.

¿Por qué tardó tanto para publicarlo? En medio de la enfermedad de mi marido, el escritor Álvaro Uribe y cuando sucedió su muerte, decidí guardarlo. Es un libro escrito en mi ‘vida anterior’, antes del fallecimiento de Álvaro que era mi primer lector. Lo retomé el año pasado, y lo quise dar a conocer en el sentido de que era una especie de tributo al amor por Álvaro.

¿Poemario ‘no-nerudiano’ sin concordias melodiosas ni estribillos? De ahí el título. Me interesaba configurar alegorías y referencias donde se percibe una voz que se regodea a sí misma: se aleja y regresa al espacio lírico para indagar sobre el acto de la escritura poética.

Veo cierta conexión con el jazz. ¿Influencia de Mingus, Coltrane o Miles Davis? Bueno, están presentes algunos miramientos de la libertad de la improvisación jazzística. Apelo al lenguaje informal para acceder al lenguaje íntimo. Creo que se hace evidente en la sección IV del libro. La intranquilidad de los instrumentistas del jazz pactadas aquí y superpuestas en aliteraciones poliformes y, asimismo, politonales.

¿Libro que se altera por su concepción y propuesta de temáticas diversas? Hay muchas configuraciones, muchos retumbos. Son textos que dialogan entre sí, se miran en un espejo introspectivo en que el amor, los apegos, la ausencia, la soledad y lo cotidiano se entretejen. Hay una reflexión sobre el acto de escribir y el desafío que implica el trabajo con las palabras.

¿Los textos de la columna que usted publica después de la muerte de su esposo, piensa darle forma en un libro? Elegías, cánticos para Álvaro que me socorrieron para vivir: están ahí y no dudo conformar un libro con ellas. Álvaro dejó una novela inconclusa, material que me ha servido para la escritura de la columna en Milenio actualmente. Intento salvar a los personajes desde lo que Álvaro no pudo completar y añadirles gestos. Es posible que se edite después como una novela escrita a dos manos.

No contiene armonías