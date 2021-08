Tenor Javier Camarena regresa a México con recitales íntimos

El tenor Javier Camarena en el más de año y medio que lleva lejos de los escenarios mexicanos por la pandemia de Covid-19 se ha dedicado a pintar cuadros, hacer panes y retomar los conciertos presenciales en Europa. Tras una larga espera, regresa al país con cinco recitales íntimos como parte de la gira Tiempo de cantar.

Con el tour, que incluirá a Mérida, Torreón, Morelos, León y la Ciudad de México, celebra 10 años de trabajo con el pianista Ángel Rodríguez. Los conciertos incluirán arias de óperas, romanzas, zarzuelas y hasta temas de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez y Blas Galindo.

“Volver ahora a nuestro México y hacer una serie de presentaciones en diversos estados es algo que me llena de muchísima ilusión. Es necesario regresar a cantar en vivo después de este paro de actividades presenciales que nos ha impuesto a pandemia”, detalló ayer Camarena, en conferencia de prensa vía Zoom desde Zürich.

El tenor reconocido como el Mejor Cantante Masculino por la International Opera Awards señaló que, si bien conoce la situación que enfrenta México en esta nueva ola de contagios de Covid-19, confió en la responsabilidad de las personas. “Sé los esfuerzos que se están haciendo por reactivar, la situación complicada que está atravesando nuestro país, pero no es imposible tener conciertos presenciales, siempre y cuando aportemos todos. Países como España han podido continuar con su cartelera cultural y digo ¿por qué no podemos hacerlo en México?, es responsabilidad de todos”, expresó el intérprete.

La primera parada será el 4 de septiembre en el Teatro Bicentenario de León; después continuará el 11, en el Teatro Nazas, en Torreón; el 15, en el Teatro Peón Contreras, en Mérida; y el 24, en el Centro Cultural Teopanzolco, en la ciudad de Cuernavaca.

El cierre de la gira será el 30 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes, de la Ciudad de México, donde la última vez que se presentó fue en febrero de 2020 con La hija del regimiento.

Camarena detalló que con Ángel Rodríguez interpretará Tres Sonetos del Petrarca, de Liszt, piezas del compositor mexicano Blas Galindo como Arrullo y Madre mía, cuando muera, por mencionar algunas. Con la joven pianista María Hanneman cantará Lo spazzacamino, de Verdi.

Gira por teatros nacionales

​2021

4 de septiembre: Teatro Bicentenario, León, Guanajuato.

Teatro Nazas, Torreón, Coahuila.

Teatro Peón Contreras, Mérida, Yucatán.

Centro Cultural Teopanzolco, Cuernavaca, Morelos.

Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México.

“Muchos cantantes no se sienten cómodos en un formato de recital porque es muy íntimo, el piano no tiene esta masa sonora de una orquesta, no es lo mismo, por eso el reto más grande es lograr una conexión en esta intimidad con el público. En la ópera tienes un vestuario, escenario, estás protegido y cuando no hay esto tú eres el motor de todo lo que sucederá. Es un formato que disfruto muchísimo, me encanta vivirlo con Ángel Rodríguez”, destacó.

Gira en Europa. Al anunciar su regreso a México, Camarena también detalló parte de su agenda del resto del año y principios del 2022, entre ellos el debut en Italia del rol de Nemorino en El elixir de amor en el Festival Donizetti de Bérgamo.

“Con el Festival Donizetti acabamos de grabar un disco dedicado a Donizetti, es una colección de arias no tan conocidas, ha sido un gran trabajo”, adelantó el tenor. El álbum es con el sello Pentatone, bajo la dirección de Riccardo Frizza.

También le rendirá homenaje al tenor italiano Enrico Caruso en el centenario de su muerte con la Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Cantará El pirata, en la Ópera de Zúrich, bajo la batuta de Iván López Reynoso.