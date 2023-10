Yael Weiss relata la sombría vida migrante

La cuentista, editora, traductora y conductora de TV UNAM Yael Weiss (Ciudad de México, 1977) se revela como cronista con la publicación del cuaderno Los muros de aire y otras crónicas de frontera (PRH/Debate, 2023): cinco textos que dan cuenta del azaroso itinerario de los migrantes centroamericanos en su parada en el área norte de los límites fronterizos Estados Unidos-México (Ciudad Hidalgo, Ciudad Juárez, Reynosa y Tijuana). Retrato de infaustos episodios protagonizados por el miedo, violencia, enfermedades y hambre de caravanas de hombres, mujeres y niños en la búsqueda de una mejor vida.

“Los muros de aire”, “Esperando a la caravana”, “La casa de colores”, “Los ángeles migrantes. Rambo y Bilma la trailera”, “Enlodados”, precedidos por una “Nota de la autora”, integran este volumen suscrito por conmovedoras experiencias de grupos de migrantes de Centroamérica. Weiss dedica el libro “A quienes perdieron la vida intentando cruzar por mi país” y se une a los periodistas, fotógrafos y reporteros que han revelado la complejidad de los espacios limítrofes de nuestro país con la Unión Americana.

“Estas crónicas se derivan de mis cinco paradas en la zona fronteriza, donde fui testigo de todo tipo de maniobras para llegar al otro lado, desde los coyotes en el uso sofisticado de tácticas para embaucar a los migrantes hasta los que no pierden la esperanza de cruzar. Tuve contacto con gente que huía de su país para salvar su vida, de otros que escapaban de la miseria. En realidad, estos peregrinos me conmovieron por su rebeldía ante las adversidades. He querido dar cuenta de los momentos en que caminé por las sombrías coordenadas que dibujan a México en los mapas”, expresó en entrevista con La Razón Yael Weiss.

¿Cinco historias suscritas en franjas que producen conmoción? Son relatos conmovedores, que me impresionaron y están infundidos por personas que peregrinaron por nuestro país para llegar a la frontera norte e intentar cruzar el muro fronterizo de Estados Unidos. Itinerario bajo el acecho del miedo, la violencia, el hambre, las enfermedades, la extorsión y la indiferencia.

¿Contacto directo con los migrantes? Sí, estuve muy cercana a ellos. Mi principal objetivo era la de prestar atención a todos los detalles, además de hacer acopio de sus comentarios y testimonios. Estas cinco crónicas parten de todo lo que vi. Relato, de la mejor manera con herramientas literarias, la recurrencia de la observación y el lenguaje, lo que sucedía en esos espacios. En la medida que pude, los acompañé y me sentí parte del grupo. El azar me llevó a conversar con algunos, no hubo elección. todo fue muy espontáneo.

¿Qué percepción tiene usted de los migrantes? Primero, los migrantes han vigorizado a sociedades que estaban aletargadas, la historia universal lo ha documentado. Hay un impresionante potencial creativo en estos grupos. Pude ver que tienen intenciones y deseos muchas veces no coincidentes. Percibo que son un mundo en tránsito, naciones que marchan; son como nosotros, o mejor son otros de nosotros.

¿Los migrantes requieren de solidaridad? Debemos ser solidarios con ellos y dejar de tratarlos como sacrificados o víctimas. Sí, es cierto que atraviesan una situación difícil. Duele ver a niños durmiendo en las calles: panorama desolador. Son admirables por la valentía y fuerza que despliegan: decidieron salir de su país y enfrentar lo peor, son seres humanos de mucho arrojo, de agallas. Simbolizan la esperanza.

¿La frontera norte, franja difícil de franquear? Históricamente, ha sido un obstáculo para la movilidad. Es un espacio de muchos muros: barrotes, dispositivos de cámara de vigilancia, reflectores, sofisticados sensores de movimiento, soldados armados, helicópteros que sobrevuelan el área. Escapar hacia “la tierra de la libertad” en la búsqueda del referido “sueño americano”, acción que conlleva muchos riesgos.

Los muros de aire