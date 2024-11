Liga MX: ¿Dónde y a qué hora VER todos los partidos de la Jornada 16 del Apertura 2024 EN VIVO y GRATIS?

El Torneo Apertura 2024 de la Liga MX entra en su recta final, pues restan dos fechas para que termine la fase regular del certamen y empiece la Liguilla. Hay varios equipos que pelean por entrar directo a Liguilla y varios de ellos juegan este martes en la Jornada 16.

León vs Mazatlán, Santos vs Chivas y Pumas vs Querétaro son los tres primeros duelos de la fecha doble de la Liga MX, algunos de estos equipos tienen que ganar para aspirar a la clasificación directa, pero una derrota lo pone en riesgo incluso de quedar fuera de repechaje.

¿Dónde ver los partidos del martes de la de la Jornada 16 de la Liga MX?

Martes 5 de noviembre- León vs Mazatlán- 19:00 horas- Fox Sports y VIX

Martes 5 de noviembre- Santos vs Chivas- 19:00 horas- TUDN y VIX

Martes 5 de noviembre- Pumas vs Querétaro son- 19:05 horas- TUDN y VIX

Pumas y Chivas, por el boleto directo a la Liguilla

La jornada pasada Pumas y Chivas se enfrentaron, pero no se hicieron daño, y ambos tienen grandes posibilidades de entrar de manera directa a la Liguilla, en especial el cuadro de la UNAM, que por el momento tiene el último cupo a la fase final.

El Club Universidad es sexto con 25 unidades y si gana sus últimos dos duelos estaría llegando a 31 puntos, asegurando matemáticamente su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano, pero primero debe vencer a los Gallos Blanco del Querétaro.

El Querétaro es el peor equipo del torneo, con dos victorias y 10 derrotas, más tres empates. Sin oportunidad de acceder si quiera al repechaje, los emplumados buscarán meterle un susto a los Pumas, que si dejan puntos en el camino podrían caer a puestos de Play-In.

Del otro lado, las Chivas son novenas con 22 puntos, y si se juntan una serie de resultados podrían lograr entrar a la Liguilla como uno de los mejores seis equipos, pero para ello deberán encadenar victorias en el cierre del torneo, empezando ante los Santos.

Al Rebaño Sagrado no le va nada bien cuando visita la Comarca Lagunera, pues no ganan en la casa de los Guerreros desde el Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

León y Mazatlán juegan su pase al Play-In

León y Mazatlán chocan con la misión de sacar un buen resultado, que los ayude a acceder al Play-In de la Liga MX. El cuadro panza verde, que será local, se juega su clasificación en los últimos dos duelos del semestre, a los que llega con 17 unidades, y son el lugar 11 de la general.

Los primeros seis equipos entran directo a la Liguilla, mientras que del 7 al 10 juegan el repechaje y el León está en este momento a tres unidades de tener el último cupo a la fase final, pero necesitan seguir ganando y que los clubes que están arriba dejen puntos en el camino.

El Mazatlán, por su parte, tiene 13 puntos y son 15º, con un panorama muy complicado para aspirar al Play-In, pero buscarán cerrar de la menor manera su participación en el Torneo Apertura 2024.

aar