Liga MX: Piero Quispe, jugador de Pumas que dejó todo por México, cumple su promesa y le compra una casa a su familia

El futbol ofrece a algunos jugadores la oportunidad de cambiar sus vidas y las de sus seres queridos. Piero Quispe, jugador de los Pumas de la UNAM, se gano el cariño y respeto de la afición al compartir su cercanía con su familia

y por su esfuerzo en la cancha.

El futbolista peruano conmovió al público mexicano con un video despidiéndose de su perro antes de viajar al país azteca. Ahora, el futbolista peruano demostró su avance en carrera profesional y les regaló una casa a su familia.

Este era mi sueño, no merecían menos. Gracias mamá, gracias papá, los amo Piero Quispe



La familia de Quispe compartió un video en el que se les ve entrando a su nuevo hogar, un regalo del jugador, quien desde sus primeros pasos en el futbol prometió que algún día les daría un techo propio.

Aunque en ese instante Quispe no estaba presente, ya que aún está activa la Liga MX, su madre, Rosalyn Cordova Lugo, le agradeció a la distancia con la voz entrecortada: “Gracias hijo por todo. Dios te bendiga siempre. Te amo”.

PIERO QUISPE SACA A SU FAMILIA DE LA POBREZA Y LES COMPRA CASA EN EL PEDREGAL👏🏻🐾pic.twitter.com/0w1peQn06c — SEÑORIO EX PUMAS🐾 (@SrPumas) November 3, 2024

Piero Quispe llama la atención en Perú por gol contra América

Piero Quispe, el joven talento de Pumas, se convirtió en un fenómeno mediático en Perú tras su espectacular actuación en el partido entre Pumas y América.

Su gol, puso fin a una sequía de 10 años sin que Pumas lograra vencer a las Águilas en Fase Regular, y en condición de visitante.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones hacia el jugador, quien ha sabido ganarse el cariño y respeto de la afición, tanto en México como en Perú.

A medida que avanza la temporada, el joven atacante tiene la oportunidad de continuar escribiendo su historia y la de su club, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y talento para el futbol peruano.



Más portadas de diarios mexicanos con Piero Quispe como protagonista luego de ser el héroe ante América. pic.twitter.com/TgMDwUTmdl — Jorge Esteves Alfaro (@esteves_jorge) September 30, 2024

Ángel Comizzo vuelve abrir la controversia con Piero Quispe

Ángel Comizzo, actual técnico de Atlético Grau y exentrenador de Universitario de Deportes, volvió a abrir el tema sobre su relación con Piero Quispe, quien se ha consolidado en la Liga MX con Pumas de la UNAM.

Durante una entrevista con el canal de YouTube “Entre Ceja y Ceja”, Comizzo mencionó que estaba desilusionado sobre el joven volante peruano, quien lanzó acusaciones contra el estratega.

Comizzo dirigió a Quispe durante su etapa formativa en Universitario, por lo que hizo alusión a que su equipo logró salir campeón en 2013 con un grupo de jóvenes talentos.

“Sí, me desilusionó. En aquel momento, yo nunca lo dije, porque no me gusta estar hablando de muchas cosas que hemos hecho", compartió el técnico argentino.

El entrenador también hizo hincapié en la posibilidad de que Quispe hubiera estado mal influenciado por personas a su alrededor, sugiriendo que su entorno podría haber influido en su decisión de hacer declaraciones que, según Comizzo, no estaban justificadas.