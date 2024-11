NFL México 2025: Broncos vs Texans, qué se sabe del juego que sería en el Estadio Azteca

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció que el siguiente año la liga tendrá ocho juegos internacionales, y señaló que la Ciudad de México tendrá uno de esos duelos y ahora se reveló que, pese a que se encuentra en remodelaciones, el Estadio Azteca podría recibir el choque entre Denver Broncos y Houston Texans.

De acuerdo con información de Récord, el Coloso de Santa Úrsula recibiría otro juego de la NFL en México, aunque por el momento está cerrado por sus remodelaciones de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Los Houston Texans en el duelo ante los Detroit Lions en la NFL

El mismo medio adelantó que uno de los protagonistas del juego serían los Texans. “El equipo que podría venir a jugar como local en el Estadio Azteca, en noviembre de 2025, serían los Houston Texans”, comentó Iván Pirrón en Reversible de Récord.

Además, la misma fuente señaló que el rival serían los Broncos. “Yo creo que van a ser los Broncos de Denver, entonces, Texans vs Broncos me parece que sería un buen espectáculo”, dijo.

Uno de los puntos que más importan, en caso de que la NFL confirme y anuncie su juego en México en 2025, es el tema de la sede, pues la mejor liga de futbol americano del mundo pide que los inmuebles en donde jueguen tengan mínimo aforo para 80 mil personas y el Estadio Azteca es el único espacio en el país que cumple ese requisito.

“Es en el Estadio Azteca, no hay de otra, no te dejes engañar. No hay manera de que se pueda en otro estadio”, agregó Iván Pirrón para Récord. “La NFL le pide a México que el aforo debe de ser mínimo de 80 mil personas. No puede ser Guadalajara, no puede ser Monterrey”.

¿Qué dijo Roger Goodell sobre el juego de la NFL México 2025?

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que planea ocho juegos internacionales en 2025 y mencionó a México como una de las posibles sedes, además de España, Brasil, Reino Unido, Irlanda y Alemania.

“Definitivamente vamos a España. Esperamos regresar a la Ciudad de México. Esperamos regresar a Brasil. Seguramente volveremos al Reino Unido. Y también estamos considerando la posibilidad de otro partido, posiblemente en Irlanda. Y seguramente también regresaremos aquí a jugar en Alemania”, señaló Goodell.

Este año la NFL tuvo cinco partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, tres de ellos en Inglaterra, sumado a uno en Brasil y uno en Alemania. Por el momento el único juego internacional confirmado para el próximo año es en Madrid.

aar