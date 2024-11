Selección Mexicana: Javier Aguirre se burla del Tuca Ferretti y asegura que no es como él (VIDEO)

En un momento chusco dentro de la conferencia de prensa previo al partido ante Honduras, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, desató la risa de los presentes al imitar a Ricardo Tuca Ferretti.

Todo empezó porque al Vasco le cuestionaron si estaba ansioso por el duelo ante la Selección Hondureña. “Porque se acabe esta madre (la conferencia de prensa), hijo de mi vida. Es de las cosas que los entrenadores menos nos gusta, bueno, no sé si no me gusta. Y yo lo digo con bastante paciencia, hay unos que se levantan y dicen: ‘primero las mujeres’, y no sé qué”.

(Desde el minuto 23 en adelante).

El momento que Javier Aguirre señala es una de las ruedas de prensa más famosas que ofreció el Tuca, cuando explotó ante un reportero que empezó a preguntar antes que las mujeres, pues el exDT de los Tigres estaba acostumbrado a que las intervenciones las arrancaran las reporteras.

El director de la Selección Mexicana dijo que él prefiere hacer de las conferencias un espacio más ligero. “Yo me la llevo así, para que la pasemos bien, pero no es agradable estar aquí, prefiero irme a entrenar. Ansioso no estoy”, dijo.

Javier Aguirre da su postura sobre lo sucedido en Honduras

Otro de los temas que el técnico de la Selección Mexicana trató en conferencia de prensa fue la lesión que sufrió en Honduras, cuando un objetó lo golpeó en la cabeza, provocando que sangrara.

“Mi opinión es que el pasado lo dejo ahí. Tengo 48 años haciendo lo mismo, veo para allá (adelante), no para atrás, centro mi energía en el partido de mañana”, comentó el Vasco ante los medios.

Sobre la investigación que la Concacaf abrió para esclarecer y deslindar responsabilidades, el extimonel del Atlético de Madrid le restó importancia.

“No sabía que me habían abierto un expediente, pero no pasada nada, aquí estoy, saben cómo soy, me conocen todos y si me abren un expediente, enhorabuena”, asegura Aguirre.

Javier El Vasco Aguirre se enfoca en lo que su equipo hará en la cancha del Estadio Nemesio Díez, en donde con apoyo de la afición local buscarán el pase a las semifinales de la Liga de Naciones.

“Esperamos eso, que la afición de Toluca nos apoye, que quiere mucho a su equipo, a la selección, que apoye dentro de un respeto, no tengo duda que así será, nos apoyaran incondicionalmente como siempre y mañana no será la excepción”, concluyó el timonel tricolor.

