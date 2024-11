Selección Mexicana: Javier Aguirre reconoce que habló con Henry Martín; “se merecía una explicación”

De cara al duelo de vuelta de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Honduras, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reveló que charló con Henry Martín para explicarle la decisión de dejarlo en la tribuna en el primer duelo de la serie.

Antes del segundo choque de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el Vasco Aguirre atendió a los medios de comunicación y uno de los temas que tocó fue la polémica en torno al delantero del América, quien no vio acción en el juego realizado en San Pedro Sula.

Aguirre señala que ese tipo de decisiones “es difícil argumentarlas”, pero dijo: “Hablé con Henry, porque creo que en ese momento se merecía una explicación”. Aunque charló con el ariete azulcrema, el estratega dejó en claro que tiene la facultad de convocar o no jugadores.

Javier Aguirre explica por qué dejó a Henry Martín en la grada

“Yo soy entrenador nacional, en la Selección Nacional no es como un equipo que hay titulares y suplentes, tenemos ese derecho los entrenadores, a elegir a los que creamos que son los mejores para determinados momentos”, afirma el Vasco.

Henry Martín no fue llamado ni a la banca y se quedó en las gradas para el primer duelo de la Selección Mexicana ante Honduras en los cuartos de final de la Nations League, en donde el Tricolor perdió 2-0 en la cancha del Estadio General Francisco Morazán.

“Y yo me fijo en todo eso, en la reacción… Voy en un campo de juego, un entrenamiento y me fijo, no en que metan goles, sino en sus conductas, cómo son ellos, no puedo permitirme que en la Selección Nacional alguien esté a la fuerza, o que esté alguien enojado, es un orgullo, un privilegio estar en la Selección Nacional, juegues, vayas al banco o la tribuna”, explica el técnico ex del Mallorca.

La polémica escaló cuando se esparció información diciendo que en el América estaban en descontento con la inactividad de sus jugadores, pues además de La Bomba, el portero Luis Malagón no tuvo minutos.

El arquero milloneta fue suplente de Memo Ochoa, quien dio un rebote para el primer gol hondureño y se llevó los señalamientos por la derrota mexicana.

¿Henry Martín será titular ante Honduras?

Por el momento se desconoce si Henry Martín estará en la alineación titular para el duelo en el Estadio Nemesio Díez, pues el Vasco Aguirre solo adelantó a tres jugadores para el duelo ante La H.

El estratega de la Selección Mexicana indicó que Jesús Gallardo, Alexis Vega y César Montes son los futbolistas para buscar el pase a semifinales de la Liga de Naciones.

aar