Box: Julio César Chávez Jr. desprecia al ‘Canelo’ Álvarez y adelanta inesperada pelea con polémico boxeador

Julio César Chávez Jr., hijo del ‘Gran Campeón Mexicano', compartió su opinión sobre las recientes actuaciones de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, explicando que no han cumplido con sus expectativas.

En una entrevista para TUDN, el boxeador externó su respeto por el talento del campeón unificado mexicano, pero también señaló que sus combates recientes no lo han convencido.

El pugilista también consideró que el tapatío está atravesando una etapa de madurez en su carrera, pero advirtió que necesita hacer algo más para seguir captando la atención de los aficionados.

“Veo a Canelo porque es mexicano, la verdad las últimas peleas no han sido las mejores, no me han gustado”, declaró el primogénito de la Leyenda del boxeo, refiriéndose a los enfrentamientos de Álvarez contra Jermell Charlo, Jaime Munguía y Edgar Berlanga.

En la misma entrevista, Chávez Jr. reveló que sus boxeadores favoritos actualmente son David Benavidez, Oleksandr Usyk y, en tercer lugar, el propio ‘Canelo’. Además, habló sobre la posibilidad de enfrentar al influencer y boxeador Jake Paul, quien recientemente venció a Mike Tyson.

“Es una opción, estamos viendo, a ver, esta semana tengo una reunión, quizá sea una pelea que pueda surgir. Me interesaría, pelear con un campeón, pero peleando con Jake Paul, por la forma y lo mediático, me pondría en un lugar para pelear contra otros. No lo estoy buscando, se presentó. No es concreto, pero a ver que pasa“, explicó Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. reconoce que peleó “atravesado”

La carrera de Julio César Chávez Jr. ha estado marcada por complicados momentos, tanto dentro como fuera del ring. Ahora, tras casi un año en rehabilitación, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano habla con mayor apertura sobre los retos que tuvo siendo profesional, incluyendo las adicciones.

En una visita a Guadalajara, donde asistió al pesaje de Christian ‘Chispa’ Medina y Alexis ‘Chapito’ Molina, Chávez Jr. recordó su pelea contra Anderson Silva, leyenda de las artes marciales mixtas.

En junio de 2021, el boxeador mexicano fue derrotado por decisión dividida en el Estadio Jalisco, una pérdida que generó críticas debido a sus reacciones en el combate.

Andaba bien atravesado y no pude pelear bien Julio César Chávez Jr.



El pugilista reconoció que la derrota pudo haber sido incluso por decisión unánime, dado que perdió varios de los rounds.