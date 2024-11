BOX: ‘Canelo’ Álvarez y su dolorosa opinión sobre los influencers que se quieren hacer boxeadores como Jake Paul

Saúl ‘Canelo’ Álvarez respondió ante el reto que le lanzó el youtuber Jake Paul luego de vencer a Mike Tyson en su regreso al cuadrilátero. En declaraciones con TMZ, el campeón mundial reprobó la promoción de este tipo de espectáculos y aseguró que no está interesado en enfrentarse al influencer.

“Netflix es bueno para el boxeo, pero está haciendo algo mal, es bueno que esté involucrado, sí, pero no en este tipo de peleas. Es más show que pelea... No me interesa (pelear con Jake Paul)”, declaró el pugilista tapatío, quien ostenta un récord profesional de 62 victorias, 2 derrotas y 2 empates.

Jake Paul ha sabido mantenerse vigente en el mundo de los puños, a pesar de sus polémicas en el mundo del entretenimiento y de ser desestimado en el boxeo. Así que su meta sigue siendo atraer el mayor número de reflectores, por lo que considera a ‘Canelo’ como el próximo y máximo contendiente.

Sin embargo, el mexicano de 34 años descartó cualquier posibilidad de aceptar un combate con el influencer, argumentando que no desea contribuir a fortalecer su imagen en el deporte profesional.

Por el momento, ‘Canelo’ Álvarez no ha dejado ver sus planes para el 2025, pero aseguró que ni Jake Paul ni el incentivo económico, lo convencerán de subirse al ring con él. En lugar de ello, el campeón busca mantener su enfoque en peleas que dignifiquen el boxeo.