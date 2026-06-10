Irán en el Mundial 2026: ¿En que grupo está y dónde va a jugar?

La Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 da inicio este jueves 11 de junio, y desde la Ciudad de México se realizará el partido de inauguración en el que se enfrentará la Selección Mexicana contra Sudáfrica.
La Selección de Irán tiene tres partidos programados hasta el momento como parte de la Primera fase del Grupo G:
- RI de Irán contra Nueva Zelanda el 15 de junio a las 19:00 horas desde el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos
- RI de Irán contra Bélgica el 21 de junio a las 13:00 horas desde el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos
- RI de Irán contra Egipto el 26 de junio a las 21:00 horas desde el Estadio de Seattle, Estados Unidos
Pese a que el Mundial es uno de los eventos deportivos más esperados este 2026, el clima político y la tensión que existe entre algunas naciones también se ha hecho presente durante la organización.
México vs Sudáfrica: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido inaugural del Mundial 2026
Incluso el presidente de la FIFA, Gianni Infantino declaró durante una conferencia de prensa que si él tiene que manejar un autobús desde Teherán para que la selección iraní pudiera participar el el Mundial lo haría, porque “ese es el espíritu del futbol.”
Conflictos de Irán en la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026
Los jugadores de Irán se han visto envueltos en dos principales conflictos durante la organización de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, la emisión de sus visas y la estancia del equipo.
Pese a que los tres partidos de la Primera fase que disputará la selección iraní serán en Estados Unidos, el gobierno estadounidense no emitió las visas necesarias para que el equipo pudiera hospedarse en dicho país.
Debido a que los visados permiten que algunos de los iraníes estén en tierra estadounidense solamente durante los eventos deportivos, la base del equipo de futbol de Irán se encuentra actualmente en Tijuana.
Esto significa que los futbolistas de la selección de Irán deberán desplazarse desde México el 15, 21 y 26 de junio para cada uno de los partidos que jugarán en Estados Unidos.
El medio The Guardian apuntó que una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que se dieron los visados necesarios, pues no permitirían “que el equipo iraní abuse de este sistema para introducir terroristas en Estados Unidos bajo falsas pretensiones.”
El ministro de deportes en Irán, Ahmad Donyamali, declaró al medio local Varzesh3 que en caso de que se escuchen consignas políticas el alguno de los Estadios durante los partidos, tanto la selección como los representantes se retirarán.
Asimismo, señalaron que se deberá utilizar la bandera legal actual, por lo que si se muestra la bandera que tiene un león y un sol los jugadores se retirarán de los partidos del Mundial.
Además de esto, la federación de Irán informó que la FIFA había revocado las entradas de los tres partidos que se llevarán a cabo en Estados Unidos para los aficionados de dicha selección.
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