Liga MX: Estrella de Chivas defiende a Amaury Vergara de las críticas y lanza mensaje para la afición

Benjamín Sánchez, delantero de Chivas que juega para el Tapatío, flamante campeón de la Liga de Expansión MX, salió en defensa del dueño del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara, pues considera que la afición rojiblanca es dura cuando los resultados en el primer equipo no son favorables.

El Club Deportivo Tapatío venció al Celaya en la final de la Liga de Expansión y en la premiación la afición celebró uno a uno a los jugadores campeones, sin embargo, cuando Amaury Vergara pasó a recibir su medalla como dueño del club, la hinchas lo abuchearon duramente, pero no por el resultado del equipo filial, sino por la derrota de Chivas en Play-in.

Para intentar calmar la situación, Benjamín Sánchez, jugador del Tapatío, salió en defensa del hijo de Jorge Vergara y señaló que es “el mejor jefe”, además que siempre está al pendiente de lo que necesitan los jugadores del primer equipo del chiverío y del cuadro filial. “Siempre, siempre y desde antes. En todos los torneos siempre está con nosotros. Él confía mucho en la cantera y por eso esto es para él. Una chulada, para mí el mejor jefe”, dijo.

El jugador campeón de la Liga de Expansión solo tuvo palabras en favor de Amaury Vergara, quien ha sido duramente criticado por la afición de Chivas, pues lo culpan de no tener interés en el equipo y que no le importan sus derrotas.

“A mi familia, a la institución, Amaury, a todos, que la verdad que Chivas, pues muchas veces lo critican y la verdad es que no saben lo que pasa a lo mejor adentro, que Amaury siempre está con nosotros como primer equipo y la verdad que esto es más para él”, agrega.

¿Por qué la afición de Chivas no quiere a Amaury Vergara?

La relación entre la afición de Chivas y Amaury Vergara, dueño del equipo, ha sido bastante tensa en los últimos años, pues los aficionados reclaman mejores resultados deportivos, sobre todo después de la reciente eliminación en el Play-In del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde los rojiblancos cayeron ante el Atlas en el Clásico Tapatío.

La falta de títulos es la principal molestia de los seguidores del Rebaño Sagrado, pues a pesar de las inversiones y cambios en el cuerpo técnico, Chivas no ha logrado conseguir los resultados esperados. Los directores técnicos, deportivos y jugadores cambian, pero no llega el esperado título de liga, que no se consigue desde 2017.

