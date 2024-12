América: Álvaro Fidalgo revela los verdaderos motivos detrás de naturalizarse mexicano

El mediocampista español del América, Álvaro Fidalgo, reveló que es mexicano desde hace tiempo, pero que la noticia de la llegada de sus papeles se dio hace poco, además que confesó si realizó el trámite para poder jugar con el Tricolor.

“Soy mexicano, pero no es de ahora. La noticia se dio ayer, pero hace un montón de meses, es algo que no hacía falta, no pensaba que se tenía que decir porque sabía que generaría lo que generó”, comentó el jugador de las Águilas.

El Maguito aseguró que se encuentra muy feliz en México, la comodidad que ha encontrado en el país lo motivó a obtener la nacionalidad, pero el tema de la selección azteca es “otra cosa”.

Álvaro Fidalgo es mexicano desde hace tiempo

“Desde hace tiempo que lo soy, todos saben que estoy feliz en el país, por eso opté por tomar la nacionalidad y creo que me dieron esa oportunidad. A los dos años podía nacionalizarme el tema de Selección es otra cosa”, comentó el exjugador del Real Madrid.

El jugador azulcrema aprovechó también para recordar a los estrategas que ha tenido en Coapa, destacando a Santiago Solari, quien lo trajo a la Liga MX luego de tenerlo bajo su mando en las categorías inferiores del Madrid.

“Obviamente todos saben que los tres fueron importantes en mi carrera. Solari lo tuve en juveniles en Madrid, fue la persona que confió en mí para venir a América; el Tano junto con su cuerpo técnico me hizo cambiar de posición, ellos me hicieron crecer ahí y confiaron en que podía ser bueno en esa posición; fueron torneos buenos, de mucha regularidad, pero en instancias finales nos costaba un poco, hubo errores individuales en los que me incluyo”, dijo.

Fidalgo, quien fue clave en el bicampeonato del América, terminó hablando de su actual estratega, el brasileño André Jardine, quien ha generado un crecimiento individual en el equipo, además que motivó a los jugadores a querer hacer historia.

“André (Jardine) hizo una mezcla de todo, más hacernos crecer individualmente, tácticamente una locura, todo muy táctico y el tema emocional, como desde el principio dijo que venía a hacer historia y a que nos recuerden. Como equipo André nos ayudó a ganar la 14 que era fundamental e hizo que creciéramos mental y futbolísticamente. Después de este año y medio tenemos cinco títulos y vamos por otro”, terminó.

aar