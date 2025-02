Mérida Open AKRON: Camila Osorio confiesa de dónde viene su fortaleza y resiliencia

La tenista colombiana Camila Osorio es una de las consentidas de la afición mexicana y llegó al Mérida Open AKRON luego de un inicio de año de altibajos por lesiones, aunque no deja que esto frene su carrera, pues siempre encuentra la manera de salir adelante.

En charla exclusiva para La Razón, la tenista reveló que “estoy bendecida por la familia que me tocó y de donde vengo me hace más fuerte”. La originaria de Cúcuta, Colombia, asegura que el lugar que la vio nacer y su familia son su fortaleza más grande.

“El hecho de tener una familia, de tener un buen respaldo que está conmigo en todas, en buenas, malas, me ha ayudado a salir adelante, a seguir luchando por este sueño, porque es bastante complicado de pronto lesionarse y tienes que parar, empezar de cero, no sabes si vas a regresar al mismo nivel”, dijo en en las instalaciones del Yucatán Country Club un día antes del inicio formal de actividades.

La fortaleza de Camila Osorio viene de su familia y de su país

El camino de Camila Osorio no ha sido sencillo, pues ha tenido que afrontar diferentes problemas en su andar profesional, sin embargo, sigue los pasos de Fabiola Zuluaga, en sus palabras la tenista colombiana más grande de la historia y que casualmente es originaria de la misma ciudad que ella.

“Yo soy de Colombia, de Cúcuta, de una ciudad entre comillas pequeña, de pronto no con tantas oportunidades, el tenis no era muy visto, tuvimos de hecho, la mejor tenista colombiana de la historia es de Cúcuta, Fabiola Zuluaga” dijo, para después explicar que como su referente, ella trabaja para abrir camino a las nuevas generaciones.

“Después de Fabiola no hubo más y cuando sales de un sitio en donde no has tenido tantas oportunidades, en donde no ha sido tan fácil, eres agradecida y bendecida, pero aceptas que es una responsabilidad y tienes que seguir trabajando para abrir camino para las niñas que vienen de ahí, eso me ayuda a mantenerme”, comentó.

Camila Osorio estará en el cuadro principal del Mérida Open AKRON, un nuevo torneo en suelo tricolor, lo que la tiene “feliz de estar de nuevo en México, esperemos que sea una gran semana”, aunque indicó que espera estar libre de lesiones.

“Creo que ha sido un buen inicio de año, he ganado varios partidos con grandes rivales, lo que creo que es positivo, como todo, me gustaría hacer más, estoy jugando bien, ganando confianza, algo que me da seguridad para encarar lo que viene del año, lo que más me preocupa es estar bien de salud y evitar lo más posible las lesiones”.

