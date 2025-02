Mérida Open AKRON 2025 toma a Renata Zarazúa en su mejor momento

La tenista mexicana Renata Zarazúa tuvo una pequeña lesión que la alejó del cuadro principal del Mérida Open AKRON 2025, sin embargo, estará a tiempo para jugar el torneo yucateco en la modalidad de dobles y el certamen la toma en el mejor momento de su carrera.

“Me encuentro en mi mejor momento, no voy a mentir, yo creo que es muy difícil llegar a esa conclusión de decir: ’me siento en la mejor etapa'. Pero en muchos sentidos, yo creo que mentalmente, físicamente, bueno, ahorita fue como un poquito un bajoncito, pero mentalmente, físicamente, tenísticamente, creo que es cuando mejor me siento”, comentó la jugadora nacional en las instalaciones del Yucatán Country Club a los medios.

Zarazúa es la tenista azteca con mejor ranking del mundo, actualmente ocupando el 69 de la WTA, y aunque es el inicio de la gira ya compitió en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, pero la carga de partidos le produjo molestias físicas.

“No es una lesión particular, me han operado como tres veces de las rodillas, cuando hay una pequeña sobrecarga como que resiento mucho mi rodilla, es un poco atrás del cartílago, es algo que simplemente me dijeron que es como si un coche tuviera sus llantas un poquito a medias, así estan mis rodillas, entonces tengo que cuidarlas un poco más de lo normal”, explicó sobre su situación física.

La tenista capitalina detalló que le hubiera gustado jugar el torneo individual del Mérida Open AKRON, pero la decisión de esperar y de solo participar en dobles fue más médica que personal.

Renata Zarazúa no pierde la fe en ganar un torneo en México

“Al menos voy a jugar dobles, yo creo que la decisión de no jugar singles fue un poco dada por el doctor, pero estoy contenta de venir, de disfrutar de la semana y de jugar”, señaló en la terraza del campo del golf del Yucatán Country Club.

Renata Zarazúa afrontará el torneo de dobles del Mérida Open AKRON como la gran favorita del público al ser la local, además que ya ganó un México un certamen en esta modalidad, pero su meta sigue puesta en consagrarse de manera individual.

“Siempre que me preguntan que cual es mi meta o con que me podría retirar tranquila, sería con ganar un torneo en México en singles, obviamente fue muy especial la vez que gane en dobles en Puerto Vallarta, pero siento que me sigue faltando el de singles, las ganas de querer ganar me han jugado en contra, la gente lo siente y se apasiona, es difícil controlar eso, mis resultados en México han mejorado y espero que el próximo paso sea ya ganar”, concluyó.

aar