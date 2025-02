Mérida Open AKRON 2025: Renata Zarazúa inspira al futuro del tenis mexicano

La juventud y los niños de México son muy importante para el Mérida Open AKRON, por lo que este domingo se realizó el Kids Day, en donde la tenista mexicana Renata Zarazúa participó en una actividad para inspirar a las nuevas generaciones de jugadores nacionales.

“Para todos los niñitos que estoy aquí con ustedes. Hace muchos años yo también era uno de ustedes. Las ganas, la disciplina, el esfuerzo y disfrutar cada día del tenis me ayudó a estar aquí”, el inspirador mensaje de Renata Zarazúa a los niños en el Kids Day del torneo yucateco.

En un evento realizado en la cancha central del Mérida Open AKRON, Zarazúa peloteó con niñas y niños del Yucatán Country Club, quienes disfrutaron de una clínica con la mejor exponente del deporte blanco tricolor, quien no podrá estar en el certamen de singles por lesión.

Renata Zarazúa inspira al futuro del tenis mexicano con su clínica en el Mérida Open AKRON



“Muchas gracias a todos los papás que trajeron a sus hijos, que los apoya. Van a ver que es un deporte super lindo, que tu hijo siempre va a dar lo mejor de él aunque no lo parezca y va a llegar a ser lo que tenga que ser, bueno, malo, lo que sea, pero creo que el tenis es un deporte muy bonito”, siguió la mexicana con mejor clasificación en la WTA.

Los niños participantes realizaron varias actividades en un circuito en donde fueron rotando hasta llegar a una zona en donde podían pelotear con Renata Zarazúa, quien destacó lo especial que es jugar en México y que para ello vale más que cualquier torneo Major del mundo.

Renata Zarazúa comparte un gran momento con niños mexicanos

“Yo creo que cada uno tiene sus cosas muy especiales, pero una de las emociones más grandes que he tenido fue aquí en Mérida el año pasado, me fue bien, perdí en cuartos, la gente me recibió con mucho cariño y todos los torneos que juego en México no se comparan con Grands Slams, aunque Roland Garros, Australia y esos sean más grande, pero cuando juegas en un estadio con gente que te quiere es más especial que todo lo demás”, contestó Renata Zarazúa a una de las preguntas de una niña.

Para terminar, la capitalina lanzó un mensaje para inspirar a la juventud mexicana a segur sus sueños. En el Kids Day también estuvo presente Gustavo Santoscoy García, director del Mérida Open AKRON.

“Se siente muy padre, cuando trabajas para algo en tu vida y la vida te recompensa con algo como siendo una de las mejores de tu país, teniendo buen ranking, ganando partidos o torneos, se siente muy padre, se siente como que valió la pena y es como un premio que te das a ti mismo”, señaló.

