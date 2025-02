Lionel Messi incluye un jersey del América en su colección, y el jugador detrás de ella te dejará sin palabras

Lionel Messi es un ídolo para los aficionados y para los propios futbolistas, por lo que cada partido suma una camiseta nueva de sus rivales, teniendo una enorme colección de jerseys de equipos de todo el mundo, incluyendo del Club América.

A lo largo de su carrera, el rosarino acumula distintas playeras con jugadores de distintas competiciones, tanto de clubes como de selecciones. Y la última camiseta que se suma a su extenso repertorio es la de Brian Rodríguez.

Este inesperado personaje apareció en el partido amistoso entre el Inter Miami y el América. Aunque la mayoría de los ojos estaban puestos en figuras como Henry Martín, fue el uruguayo quien obtuvo la playera de Lionel Messi, y no de la manera convencional.

En una entrevista con el uruguayo, el futbolista azulcrema reveló cómo consiguió la camisa del capitán de Las Garzas con ayuda de Luis Suárez; lo que no esperaba es que el rosarino también se quedara con el 7 del charrúa.

“Luis Suárez me ayudó a conseguir la camiseta de Messi, pero yo no pensaba quitarme la mía. Hasta que Luis me preguntó: ‘¿No vas a darle la tuya también?’ Yo no sabía que Messi la quería”, explicó entre risas.

La anécdota del intercambio de playeras entre Lionel Messi y Brian Rodríguez.😅 pic.twitter.com/1g72REYQgA — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 25, 2025

Lionel Messi guarda playeras de otros equipos mexicanos

El argentino tiene camisetas de los clubes más prestigiosos, pero también guarda en su colección piezas de equipos mexicanos. Desde hace tiempo, ha demostrado seguir de cerca el balompié mexicano, por lo que guarda camisetas de León, Atlas y Pumas.

Esta vez, el tricampeón de la Liga MX se unió a su guardarropa. Además, durante el Mundial de 2022 se quedó la prenda de la Selección Mexicana con el dorsal de Andrés Guardado, así que el ídolo argentino no es ajeno a los movimientos del futbol azteca.

En el mismo partido amistoso contra las Águilas, Brian Rodríguez no fue el único que obtuvo un recuerdo de Leo, pues Alan Cervantes, mediocampista del América, se acercó al seleccionado albiceleste para pedirme que le firmara un balón.

