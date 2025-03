André Jardine y su imponente mensaje al americanismo previo al tercer clásico contra Chivas

El brasileño André Jardine, entrenador del América, mandó un imponente y motivador mensaje a la afición del club previo al tercer y último clásico contra Chivas en una semana, en el que se disputa la vuelta de los octavos de final de la Concachampions.

Consciente de la presión que tienen las Águilas tras llegar con desventaja de 1-0, el sudamericano aseguró que los jugadores azulcremas se morirán en la raya en la búsqueda del pase a cuartos de final de la competencia regional.

“No vamos a ganar todos los títulos que disputemos, ningún club lo hace, pero vamos a jugar con toda la fuerza, fe, esperanza, huevos y todo lo que tiene el América”, declaró André Jardine en conferencia de prensa.

Por otra parte, el director técnico del América adelantó que para la vuelta contra Chivas no podrá contar con Jonathan dos Santos ni con Richard Sánchez.

“Jona no está, sería arriesgarlo demasiado. Lo de Richard no está concretado, pero es una negociación que está, por eso no me siento para hablar”, agregó Jardine.

Gerardo Espinoza descarta sentirse presionado

Por su parte, Gerardo Espinoza, timonel del Guadalajara, descartó sentir presión y aseguró que los rojiblancos llegan al duelo enfocados en dar un paso importante en el semestre.

“Siento la necesidad y responsabilidad de dar lo mejor, ayudar al equipo a ser mejor y soy un técnico que le gusta ir por la victoria todo el tiempo”, comentó Espinoza, quien obtuvo un triunfo y un empate contra el América en los primeros dos clásicos.

Si los de Coapa ganan 1-0, el juego se iría a tiempos extra. Esto significa que Chivas puede seguir con vida en la Concachampions incluso si pierde el partido por diferencia de una anotación, siempre y cuando marque.

Gerardo Espinoza también sentenció que el de este miércoles es el juego más importante para el Rebaño, y que pese al poco tiempo que tiene en el banquillo ha visto reflejadas en la cancha sus ideas.

“Este es nuestro partido más importante. Desde luego hemos tratado de avanzar en muchas situaciones, desde recorridos, posesión de balón, agresividad de marca, intensidad. Esperamos reflejarlo. Hay poco tiempo de trabajo, pero sí lo vemos en cancha”, concluyó el timonel de Chivas.

