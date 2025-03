Álvaro Fidalgo rechaza a la Selección Mexicana por una sorpresiva razón

La Selección Mexicana sigue pensando y analizando la idea de vestir a Álvaro Fidalgo con la camiseta del Tricolor. Sin embargo, el mediocampista del América habló sobre la posibilidad de jugar el Mundial con México.

En une entrevista con MARCA, el futbolista español expresó que existe la posibilidad de jugar como naturalizado la Copa del Mundo 2026.

“Es una posibilidad jugar el Mundial con México, ya estoy nacionalizado. No estoy muy metido en el tema, pero hay que esperar todavía un año porque tengo que estar aquí cinco años”, comentó el jugador azulcrema.

Fidalgo arribó a México en 2021, cuando Santiago Solari pidió su fichaje para el conjunto de Coapa. El español llegó procedente del Real Madrid Castilla, las fuerzas básicas del conjunto blanco.

Álvaro Fidalgo podría regresar a Europa

Álvaro Fidalgo está pasando por un gran momento con el Club América y la selección de España podría llamarlo en cualquier momento para jugar partidos de Eliminatorias Mundialistas o la Nations League con La Roja.

La posibilidad de que Fidalgo juegue con la Selección Mexicana no depende de él, ya que si algún equipo en Europa busca el fichaje del “Maquito” antes de cumplir el tiempo que requiere para ser naturalizado, la opción de verlo con el jersey del Tricolor estaría completamente descartada.

“No depende al cien por ciento de mí, depende de muchos factores. No sé qué va a ser de mí en tres o cuatro meses, me queda un año de contrato en el club y tengo esa idea de dar el paso a Europa. Veremos lo que pasa”, aclaró el mediocampista español.

¿Cuándo juega Álvaro Fidalgo con el América?

El Club América se encuentra en un pequeño descanso por la Fecha FIFA, este sábado 22 de marzo disputaron un partido amistoso ante el Atlante, en las instalaciones del club, donde el conjunto azulcrema ganó 1-0 con gol de tiro libre de Cristian “Chicote” Calderón.

Las Águilas volverán a la actividad en la Liga MX, el próximo sábado 29 de marzo cuando reciban a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes, compromiso correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2025.

Después de afrontar el encuentro ante los felinos, los pupilos de André Jardine comenzarán su preparación de cara al partido que tendrán ante Cruz Azul que significa la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

