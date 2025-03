¿Lo vetó? Javier Aguirre rompe el silencio acerca de la ausencia de Henry Martín; “No te gusta, pa' fuera”

La ausencia de Henry Martín en la lista de la Selección Mexicana para el Final Four de la Concacaf Nations League fue una de las que más ruido generó, y el director técnico Javier Aguirre rompió el silencio al respecto.

El ‘Vasco’ reveló que el delantero del América se molestó cuando no jugó en Honduras la ida de cuartos de final del torneo de la Concacaf, por lo que le dijo de frente a La Bomba que si no le gustaba, la puerta estaba abierta para que se fuera, haciendo énfasis en que ese mensaje va para todos los futbolistas.

“Porque en Honduras no jugó Henry Martín y se destapó con dos goles en Toluca, el cuate estaba de mal humor, normal. Esto que le dije a Henry es una pena, pero es la Selección Nacional, en un equipo me tengo que tragar tu mal humor todo el pinche año, pero aquí no, no te gusta, pa’ fuera, y no lo digo por Henry”, comentó Javier Aguirre a TUDN.

No obstante, Javier Aguirre resaltó la calidad y competitividad de Henry Martín, de quien aseguró que tiene el nivel para jugar en LaLiga de España.

“Es un cuate que me ha sorprendido gratamente por su competitividad, como ha crecido como persona, como jugador, espectacular, la capitanía, el tricampeonato lo han hecho un potente delantero centro de exportación, puede jugar en España mañana”, resaltó el ‘Vasco’.

¿Javier Aguirre volverá a contemplar a Henry Martín?

Pese al contundente mensaje que le dijo, Javier Aguirre dejó entrever que no tiene descartado a Henry Martín para futuras convocatorias, pues incluso agradeció tener tantas opciones en la ofensiva, haciendo alusión a Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Julián Quiñones, entre otros delanteros.

“Es una bendición que tengas seis a que tengas uno y rezando para que no se te lesione, ya es chamba mía y de los colaboradores armar la mejor manera posible de juego pidiéndoles paciencia a los que no inicien”, indicó el timonel de la Selección Mexicana.

¿Cuántos goles ha marcado Henry Martín con la Selección Mexicana?

El yucateco Henry Martín debutó con la Selección Mexicana en un empate a tres anotaciones con Trinidad y Tobago en un cotejo amistoso celebrado en Sandy, Utah, el 4 de septiembre del 2015.

Desde aquel encuentro, el atacante del América ha representado al Tricolor en eventos como la Nations League, la Copa Oro y el Mundial de Qatar 2022, registrando hasta el momento 46 partidos

Henry Martín ha marcado 11 goles con la Selección Mexicana, uno de ellos en la victoria de 2-1 sobre Arabia Saudita en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

