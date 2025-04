Edson Álvarez reconoce que su primera opción no era el América y le rompe el corazón a sus fanáticos

Edson Álvarez es uno de los canteranos del América que actualmente juega en Europa. Sin embargo, el también seleccionado nacional sorprendió al reconocer que las Águilas no eran su primera opción para debutar como futbolista.

En una entrevista que le hizo Miguel Layún en el podcast We Are Brave, el Machín reveló que de joven alguien le dijo que podía conseguirle pruebas en América, Cruz Azul y Pumas. Señaló que eligió a La Máquina, porque es el club al que apoya su padre.

“Yo escojo Cruz Azul al principio. Me pone esos tres equipos, que no se malinterprete, donde él me puede conseguir una prueba. Le digo ‘yo quiero Cruz Azul’”, comentó Edson Álvarez.

No obstante, el actual jugador del West Ham dejó en claro que su elección por el equipo celeste se debió a que su padre es aficionado de los cementeros.

“¿Por qué Cruz Azul? Porque mi papá toda su vida le fue a Cruz Azul", agregó el canterano del América para explicar la razón por la cual en ese momento prefirió a La Máquina sobre los azulcremas.

¿Por qué Edson Álvarez no firmó contrato con Cruz Azul?

Edson Álvarez se presentó en las instalaciones de La Noria y después de que lo vieron jugar le pidieron que al día siguiente llevara unos papeles para firmar contrato con Cruz Azul.

A pesar de que en un principio se inclinó por la escuadra cementera, el Machín decidió no regresar a La Noria, incluso aunque su papá le suplicó que lo hiciera, pues su idea era llegar al América.

“Llegué a América por convicción propia de que yo podía hacer otras cosas y que estaba para más”, aseveró Edson Álvarez, quien debutó profesionalmente con las Águilas el 24 de agosto del 2016 en un juego de Copa MX contra Mineros de Zacatecas.

Edson Álvarez y la vez que fue verdugo de Cruz Azul en una final

Edson Álvarez es uno de los jugadores más queridos por la afición del América en tiempos recientes, pues dentro de la cancha demostró su amor por los colores azulcremas.

El originario de Tlalnepantla, Estado de México, tuvo su mejor episodio con la camiseta de las Águilas precisamente en un clásico joven contra Cruz Azul.

El 16 de diciembre del 2018, Edson Álvarez fue el autor de los dos goles con los que el América se impuso 2-0 a La Máquina en la final de vuelta del Apertura 2018. Fue el único trofeo de Liga MX que ganó con los de Coapa, pues al año siguiente se fue a Europa para comenzar una aventura con el Ajax.

EVG