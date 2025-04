Habrá bandera e himno nacional si un mexicano gana: Rommel Pacheco

La ausencia de una Federación Mexicana de Natación (FMN) no afectará a los atletas nacionales que ganen medallas de oro en la Copa del Mundo de Clavados, a celebrarse en Guadalajara del 3 al 6 de abril, de acuerdo con Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El presidente de la Conade aseguró que el himno nacional mexicano sonará si un representante nacional se cuelga el metal dorado en alguna de las nueve pruebas en las que habrá preseas.

El exdeportista no quiere que a ninguno de los clavadistas le pase lo que a él le ocurrió en la Copa del Mundo de Río 2016, cuando no pudo usar la bandera y cantó a capela el himno nacional mientras sonaba de fondo el de la Federación Internacional de Natación, esto por una suspensión que en ese momento había sobre la FMN, entonces presidida por Kiril Todorov.

“Sí o sí tiene que haber bandera e himno nacional en México, hay que defender nuestra soberanía en nuestro país. Al albergar un evento en México, yo personalmente no vería factible que si un mexicano gana no se ponga el himno nacional. En nuestro país va a haber himno nacional y bandera. Yo sufrí como atleta que no pusieran el himno cuando ganen el oro en una Copa del Mundo y no quiero que ningún atleta pase eso”, aseveró Rommel Pacheco en exclusiva con La Razón.

El Dato: World Aquatics expulsó a la Federación Mexicana de Natación en noviembre del 2024 debido a posibles actos de mala conducta y corrupción de Kiril Todorov.

En este sentido, Pacheco Marrufo indicó que tanto la Conade como el Comité Olímpico Mexicano (COM) trabajan de la mano con World Aquatics para crear lo más pronto posible una nueva federación, y que traer la Copa del Mundo de Clavados al país es una muestra de que ambos organismos nacionales quieren hacer las cosas correctamente.

“Estamos trabajando en coordinación con el Comité Olímpico, que en estos tres años era la comisión estabilizadora al no haber una federación. Estamos trabajando con World Aquatics y la intención de traer un evento es primeramente para la buena intención de que se está trabajando en la creación de una nueva federación”, enfatizó el exclavadista.

Kiril Todorov, presidente de la FMN desde el 2009, fue suspendido dos años en octubre del 2024 tras ser investigado por malversación de fondos por las autoridades mexicanas.

Rommel Pacheco remarcó en la importancia de que por primera ocasión en la historia los clavadistas tengan voz y voto para la elección de un presidente de federación.

“Algo en lo que he insistido es en que los atletas tengan voz y voto por primera vez en la historia de una federación, porque ellos son los beneficiados y afectados de acuerdo a las decisiones. Si para elegir a un alcalde, gobernador, el pueblo vota, ¿por qué para elegir al presidente de federación no va a votar un atleta?”, puntualizó.

En el plano deportivo, Rommel Pacheco reconoció que hay plena confianza en que medallistas olímpicos como Osmar Olvera y Gaby Agúndez terminen en lo más alto del podio en Guadalajara, sede de la primera de tres paradas de la Copa del Mundo de Clavados 2025 (las otras son Windsor y Beijing).

“Las expectativas son que ganen Osmar Olvera, Juan Celaya, Gaby Agúndez y todos los que participen. México hoy no cuenta con una Federación Mexicana de Natación, fue desconocida por la internacional, tienen unas carpetas de investigación abiertas, por eso se desconoce, entre otras cosas”, resaltó.

Alejandra Estudillo, olímpica en París 2024, y las gemelas Mía y Lía Cueva, de apenas 14 años de edad, son otras de las clavadistas a seguir en la competencia.

Otro evento importante en las próximas semanas es la Olimpiada Nacional a realizarse en cinco estados con la participación de más de 45,000 niños de todo el país a partir de mayo. El titular de la Conade remarcó que retoma el nombre original de la competencia que desde el 2020 se denominaba Nacionales Conade, dejando en claro que el principal objetivo es mejorar el principal semillero deportivo del país.

“Las sedes son Tlaxcala, Jalisco, Puebla, Colima y Yucatán, competirán más de 45,000 niños de 51 disciplinas de todo el país, para poder llegar a eso tuvieron que pasar diferentes procesos selectivos, municipios, estatales, regionales, macrorregionales. Es el gran semillero de nuestro país y de ahí salen nuestros atletas de alto rendimiento, de ahí surgimos todos nosotros y la idea es no solamente continuar, sino mejorar”, concluyó el dirigente.

Copa del Mundo de Clavados en GDL ı Foto: La Razón

Mexicanos que competirán en la justa ı Foto: La Razón

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo

Edad: 38 años

Lugar de origen: Mérida, Yucatán

En Conade: Desde el 1 de octubre del 2024