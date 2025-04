F1: Así se le zafó el volante a Fernando Alonso en plena práctica del Gran Premio de Baréin (VIDEO)

Un incidente curioso fue el que vivió el piloto español Fernando Alonso en la segunda práctica del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 (F1), luego de que se zafó el volante de su monoplaza.

El corredor de la escudería Aston Martin se había quejado previamente por la radio de la inestabilidad de su AMR25, pues rebotaba mucho y no tenía control en algunos sectores, lo que derivó en que se quedara sin volante durante algunos segundos.

“El coche no funcionaba, no podía cambiar de marchas y no me podía comunicar con el equipo. Y en la última curva el volante estaba suelto. Nos dimos cuenta de que la caña de dirección tenía un problema”, explicó tras este peculiar incidente Fernando Alonso en un video que fue difundido por la F1.

Durante o TL2 no Bahrein, o volante do carro de Fernando Alonso se soltou em plena pista, onde precisou retornar aos boxes com o volante nas mãos. A falha, é grave e perigosa, evidencia os problemas sérios. pic.twitter.com/6orWVa3d4B — Aston Martin F1 Brasil 🇧🇷 (@AstonMartinBRF1) April 11, 2025

Fernando Alonso reconoció que cuando se zafó el volante de su monoplaza sintió tensión, pero agradeció la rápida reacción de los mecánicos de Aston Martin para resolver el problema.

“Los mecánicos pudieron cambiar rápidamente todas las partes necesarias, y todo mejoró; fue un momento de cierta tensión, pero gracias a todo el mundo en el garaje pude volver a rodar”, aseveró el español.

¿En qué lugar del campeonato de F1 va Fernando Alonso?

Fernando Alonso no ha tenido un buen arranque de temporada en la F1 2025, pues hasta el momento no cosecha puntos, lo que lo tiene ubicado en la decimocuarta posición del campeonato.

El asturiano no terminó las primeras dos carreras de la campaña (Australia y China), mientras que en el Gran Premio de Japón se ubicó en el decimoprimer lugar.

Fernando Alonso llega al Gran Premio de Baréin con el objetivo de sumar sus primeras unidades de la temporada, su tercera como piloto de Aston Martin.

Lando Norris advierte de desafíos en el Gran Premio de Baréin

Después de un revés en el Gran Premio de Japón, la escudería McLaren espera volver a la cima de la Fórmula 1 en Baréin este fin de semana.

El piloto australiano Oscar Piastri piensa que el calor del desierto podría hacer que sea un circuito “amigable” para McLaren (que nunca ha ganado en Baréin), pero su coequipero, Lando Norris, predice un “fin de semana más complicado”.

Max Verstappen dio un gran impulso a su defensa del título con su victoria en Japón la semana pasada, pero necesitó una vuelta impresionante en la clasificación para lograr la pole position antes de mantener a raya a Norris y Piastri durante toda la carrera.

