Chivas después de 9 torneos ni siquiera entra al repechaje

Las Chivas del Guadalajara viven una pesadilla en la actualidad, pues tras nueve torneos no pudieron avanzar de la fase regular y se quedarán mirando desde el sillón cómo otros equipos pelean por el título, sumado a que su archirrival, el América, se volvió a meter a la Liguilla, de manera directa y es uno de los favoritos para el título, que sería su tetracampeonato.

El Rebaño Sagrado vive en una constante montaña rusa y después de muchos intentos el resultado no cambia. Todo parece indicar que no tiene rumbo.

El fin de semana empató contra el Atlas en el Clásico Tapatío, y aunque Pumas perdió contra Tigres, el resultado favorable que lo podía meter al Play-in, no llegó y el proyecto de Gerardo Espinoza se vino abajo. Tras ello, el nuevo director deportivo, Javier Mier, aseguró que el entrenador mexicano no seguirá más en la institución y le agradeció por intentarllevar a las Chivas a buen puerto.

“Gerardo Espinoza no continúa en la institución. Le agradecemos como persona ejemplar, como entrenador, un mexicano capaz, y le deseo que el día de mañana tenga una revancha.” dijo.

El Dato: Javier Hernández anotó tres goles en los últimos seis meses con el Guadalajara, ya que marcó uno en la Concachampions y dos en la Liga MX.

Con este entrenador, en la era de Amaury Vergara ya van nueve técnicos que pierden su trabajo, algunos por voluntad propia y otros simplemente porque no quisieron seguir en el banquillo rojiblanco y prefirieron hacerse a un lado, tal es el caso de Fernando Gago y Oscar García.

Después de que se diera a conocer que Gerardo Espinoza no es más entrenador, de las Chivas tras el terrible cierre que tuvieron y , que implicó no poder entrar ni siquiera al repechaje, Amaury Vergara dueño del Rebaño ya tendría al sustituto y se trata de Nacho Ambriz, un viejo conocido de la institución, pero de quien como timonel no tiene buenos recuerdos.

En conferencia de prensa, el nuevo director deportivo Javier Mier manifestó que Gerardo Espinoza no se mantendría en el equipo y que Javier Hernández aún tiene contrato con el club, por lo que no hay ninguna oferta clara por el delantero.

Hay que recordar que Gerardo Espinoza llegó al Guadalajara a la mitad del campeonato cuando el español Oscar García decidió renunciar a las Chivas y, posteriormente, querer regresar para que le dieran su finiquito, pero Vergara no soportó más y decidió que se fuera.

El primer reto de Gerardo Espinoza al frente de las Chivas era encarar el Clásico Nacional contra el América y aunque en los dos primeros partidos los resultados estaban saliendo a su favor, para el partido de vuelta de la Concachampions los de Coapa salieron y arrasaron al Rebaño para eliminarlo del certamen.

Posteriormente necesitaba un buen cierre para poderse meter mínimo al Playin, pero ni eso lograron y hasta el último partido dependiendo de ellos y no concretaron un triunfo ante el Atlas en el Clásico y pese a la derrota de Pumas ante Tigres, el Guadalajara quedó eliminado.

LISTOS HORARIOS. La temporada regular del Clausura 2025 llegó a su fin y lo mejor del torneo está por comenzar. Concluidas las 17 jornadas, ya se conocen a los 10 equipos que estarán en la pelea por el título de la Liga MX, incluidos los cuatro que tendrán que disputar la fase previa, mejor conocida como el Play-in.

En esta edición, el formato se mantiene y ofrece una ruta adicional hacia los Cuartos de Final. En la primera llave del Play-in, Rayados de Monterrey se medirá ante los Tuzos del Pachuca.

El ganador de ese enfrentamiento obtendrá su pase directo a la siguiente ronda y se verá las caras nada menos que contra el Club América.

Por su parte, el perdedor de ese duelo tendrá una segunda oportunidad. Deberá enfrentarse al ganador del cruce entre FC Juárez y los Pumas de la UNAM, que disputan la serie al Play-in.

El vencedor de este segundo choque se quedará con el último boleto a los Cuartos de Final y su rival será el Toluca, equipo que terminó como líder de la tabla general y junto al América y el Cruz Azul son los candidatos a llegar a la final.

El partido definitivo del Play-in, entre el ganador de Juárez vs. Pumas y el perdedor del Rayados vs. Pachuca, se jugará el próximo 3 o 4 de mayo, en sede por confirmar.

Esta fase promete emociones intensas, ya que los equipos llegan con el objetivo claro de mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

Con el Toluca y el América esperando en los Cuartos de Final, y los boletos del Play-in aún por definirse, la Fiesta Grande del futbol mexicano arranca con grandes expectativas en el repechaje.