Martín Anselmi lanza fuerte acusación contra la directiva de Cruz Azul por acuerdo con el Porto

Después de que el Porto realizó el pago de la cláusula de la salida de Martín Anselmi del Cruz Azul, el director técnico argentino explotó contra la directiva de La Máquina, a la que le pidió que deje de mentirle a la afición.

El equipo celeste explicó en un comunicado que el motivo por aceptar el pago de los Dragones se debió a la insolvencia del estratega sudamericano para pagar y a su intención por alargar el juicio.

Ante esta situación, Martín Anselmi aseguró que Cruz Azul no respetó el acuerdo inicial con el Porto, por lo que el problema escaló.

🚨 ¡ANSELMI LLAMA MENTIROSO A CRUZ AZUL! 🗣️💥



Fuertes declaraciones del técnico argentino en respuesta al comunicado de la escuadra celeste tras el acuerdo con Porto por 3.1 mdd 😬 pic.twitter.com/a9k45wnbPK — Claro Sports (@ClaroSports) May 10, 2025

“Había un acuerdo, eso fue lo que dije el día que llegué. Ese acuerdo no se respetó, después de no respetarse el acuerdo, hubo una situación límite en la que lo llevaron a una entidad que tenía que decidir qué pasa con ese acuerdo y evidentemente, las partes se pusieron de acuerdo por el mismo valor que cuando había acuerdo”, declaró el argentino en conferencia de prensa.

Martín Anselmi también le mandó un mensaje a la directiva de Cruz Azul, a cuyos integrantes les pidió que no digan mentiras acerca del acuerdo entre el club y el Porto.

“Se siguen diciendo muchas cosas, los valores están ahí, los publicó Porto, es que dejen de mentirle a la gente, por favor”, enfatizó el oriundo de Buenos Aires.

🗣️ "HAY TANTO QUE QUIERO CONTARTE"



💸 Martín Anselmi habla del acuerdo entre Porto y Cruz Azul, tras su abrupta salida del futbol mexicano:



"Las cosas son como son y son como las dije el día que me presenté en Porto. Había un acuerdo, eso fue lo que dije el día que llegué. Ese… pic.twitter.com/IAMAqdx85u — Futbol Picante (@futpicante) May 10, 2025

Martín Anselmi reconoce que su familia y él pasaron un momento complicado

Martín Anselmi admitió que en algún momento quiere contar su versión de los hechos, pero de momento le cuesta trabajo tocar el tema, el cual catalogó de sensible para él y su entorno.

“Dicen que el tiempo lo cura todo y no quiero hablar de eso, este es un espacio del Porto. Un día me gustaría sentarme y hablar sobre eso. Es un tema sensible con el que yo y mi familia sufrimos durante mucho tiempo”, indicó.

El exdirector técnico del Porto también dejó en claro que a pesar de cómo se dio su salida de Cruz Azul se mantiene intacto su cariño por la institución y la afición.

“No quiero ir contra mi club anterior, tengo un cariño muy grande por Cruz Azul y por los aficionados, por eso fue un tema tan sensible para mí”, ahondó Martín Anselmi.

Martín Anselmi se fue de La Máquina después de haber dirigido los primeros dos partidos del equipo en la fase regular del actual Clausura 2025 de la Liga MX.

EVG