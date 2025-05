“Mi meta a largo plazo es llegar a la WWE”: Tengu, campeón de Microestrellas del CMLL

Con apenas 19 años de edad y apenas poco más de uno como luchador, Tengu puede presumir ya de ser el actual campeón de Microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde quiere consolidarse en el gusto del público, pero también tiene clara su meta a largo plazo: llegar a la WWE.

La joven promesa del pancracio reconoció que no esperaba haber conseguido el éxito tan pronto, pues su debut fue apenas en marzo del 2024, y en la primera función de este 2025 se proclamó como nuevo monarca de las Microestrellas.

“Sigo sin creérmela, sin poder procesar todo esto que ha pasado en tan poco tiempo. Sigo sin procesar que estoy en el Consejo Mundial de Lucha Libre y a tan poca edad que tengo sigo sin creer que gané el campeonato de Microestrellas, en resumen sigo intentando procesar que ya lo tengo”, comentó Tengu en exclusiva con La Razón.

El juvenil luchador aceptó que en el corto plazo le gustaría que la gente lo siga conociendo, “que se diera a conocer mi nombre y mi máscara, poder ver por fuera que estén vendiendo productos míos”, al tiempo que está convencido de que su principal aspiración a futuro es llegar a la WWE.

“Mi meta a largo plazo sería poder llegar a la empresa a la que todos queremos llegar, a la WWE y poder mantener un nombre y un legado”, enfatizó Tengu.

“Sigan mucho su sueño, no vayan a parar por nada ni por nadie, disfruten mucho el proceso, porque es lo más bonito que podemos vivir" Tengu



¿Cómo llegó Tengu a la lucha libre?

Tengu recordó que su llegada a la lucha libre se dio de manera fortuita, pues hace aproximadamente tres años, cuando cursaba la preparatoria, conoció a un luchador que es cuñado de una de su compañera, y fue este gladiador el que le presentó la oportunidad de ingresar al mundo del pancracio.

“Mi amor a la lucha ya directo fue en la preparatoria gracias a una compañera, su cuñado es luchador, entonces nos conectó a ambos y empezamos a dialogar. Me dijo ‘Necesito una persona de tu talla, estamos buscando nuevos proyectos, no sé si te interesa”, eso fue un jueves y debuté un sábado en la Arena San Juan Pantitlán”, narró al respecto.

En alusión a su relación con el público, el campeón de Microestrellas aseveró que siempre da el 100 por ciento, pero “más cuando veo a los niños, me gusta mucho conectar con ellos. Hace poco un niño llevaba una máscara mía, la gente empieza a gritar mi nombre”.

Tengu revela quiénes son sus ídolos en el CMLL y en la WWE

Como casi todo deportista, Tengu tiene a sus referentes e ídolos en la lucha libre y la mayoría de ellos se encuentran en la WWE, aunque del CMLL es admirador de Averno.

“Sigo mucho a Averno, soy muy fan de él. De la WWE serían Undertaker, Kane, Shawn Michaels y Eddie Guerrero”, aseveró.

El monarca de las Microestrellas del CMLL admitió que tiene pocos amigos en la empresa, destacando entre ellos Rugido y Futuro.

“Con algunos luchadores me llevo bien, con otros no puedo decir que me llevo mal, pero solamente los saludo por educación, como en todos lados, pero no por eso se es grosero. Me llevo con Rugido, Magnus, Valiente Jr., Max Star, Futuro, el Periquito Zacarías, Mije y Volador Jr.”, compartió el luchador de 19 años.

EVG