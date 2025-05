LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba: María Fassi, única mexicana que supera el corte

Foto: Cortesía LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba

María Fassi ha dado la cara por México en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba.

María Fassi fue la única golfista mexicana en superar el corte después de dos días de actividad en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, por lo que aseguró su participación el fin de semana.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, cerró la segunda ronda con tarjeta de 147 golpes, tres arriba de par, con lo que se situó en la posición 47, suficiente para entrar entre las 65 jugadoras que aseguraron su lugar en la tercera y cuarta ronda del torneo que se lleva a cabo en el campo de El Camaleón.

María Fassi comparte la posición 47 junto con otras 14 golfistas, entre ellas la escocesa Gemma Dryburgh y las estadounidenses Malia Nam y Lauren Hartlage.

La hidalguense tuvo un mejor desempeño respecto al de la primera ronda, en la que había acabado en la posición 63, con 75 golpes (+3).

“Yo creo que haber tenido un teen tan temprano me ayudó y seguí con mi misma rutina, con el mismo proceso que he venido haciendo toda la semana. Y bueno, nada, contenta que se logró y que pudimos darle una alegría a toda la gente que me vino a ver”, resaltó María Fassi en conferencia de prensa.

Gaby López no pudo recuperarse en Mayakoba

La capitalina Gaby López no pudo recuperarse de la mala ronda 1 que tuvo, y en la segunda ronda del LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba no consiguió superar el corte.

La tres veces olímpica acabó en la posición 97 tarjeta de 152 impactos, ocho arriba del par, con lo que se quedó muy lejos del sitio 65 para acceder a la tercera y cuarta ronda de la competencia.

Isabella Fierro terminó con tarjeta de 154 golpes, 10 arriba de par. María Balcázar, por su parte, terminó con 156 impactos, 12 arriba del par, mientras que Andrea Ostos acabó con 157 golpes, 13 arriba del par.

Por su parte, Clarisa Temelo y Carolina Rotzinger, las otras mexicanas en el LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba, se situaron en los lugares con 16 y 26 golpes arriba de par, de manera respectiva.

Riviera Maya Open, una nueva experiencia para las jugadoras

El Riviera Maya Open at Mayakoba marca el regreso de la LPGA a México, por lo que prácticamente es una experiencia nueva para todas las golfistas.

Debido a la magia que rodea al lugar, entre el mar y manglares, el torneo promete ser más que una experiencia deportiva para las jugadoras de todo el mundo.

El LPGA Riviera Maya Open at Mayakoba se celebrará al menos hasta el 2029, por lo que después de las cuatro años hay otras cuatro ediciones aseguradas.

EVG