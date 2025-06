Isaac del Toro, nueva alegría mexicana

El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al terminar en el segundo lugar del Giro de Italia y, aunque no pudo portar con la Maglia Rosa, el oriundo de Ensenada, Baja California, se quedó con el maillot blanco al mejor joven, un gran resultado en su segunda aparición en una Gran Vuelta y con una notable mejoría, pues fue el 36 en la Vuelta el año pasado.

De acuerdo con el medio Cycling Weekly, el segundo lugar del Giro gana al rededor de 66 mil 415 dólares, que es poco más de 1.2 millones de pesos mexicanos, una gran bolsa, pero que de haber sido el triunfador pudo ser de 131 mil 530 dólares, que son más de 2.5 mdp, que fueron para Simon Yates.

El Dato: El papa León XIV bendijo a más de 150 ciclistas que participan en el Giro de Italia, cuando comenzó la etapa final de la carrera.

El campeón del Giro de Italia fue el británico Yates, quien en el penúltimo día de actividades aprovechó los errores tácticos del Torito para por fin ganar la carrera que tanto se le había negado y que es su segundo título de una Gran Vuelta, después de ganar la Vuelta a España en 2018.

Isaac del Toro, de 21 años, vistió de rosa durante once días, antes de que Yates tomara el control del Giro. El bajacaliforniano no pudo rebasar al experimentado Yates, pero supo mantener la distancia sobre el ecuatoriano Richard Caparaz, con quien tuvo diferencias en la etapa 20 y quien se quedó con el tercer puesto general.

Cabe recalcar que, el campeón virtual se respeta por todos los ciclistas del pelotón, y desde hace años está mal visto que durante el recorrido en la capital de Italia los demás participantes ataquen al líder, por lo que el mexicano no buscó la victoria en la etapa 20, que culminó en Roma.

A pesar de que no consiguió la cima, Isaac del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en ser subcampeón del Giro de Italia, la segunda competición más importante del ciclismo a nivel mundial, solamente después del Tour de Francia, el cual se disputará en julio.

El tricolor, de 21 años de edad, perdió el liderato del Giro de Italia el sábado, cuando rompió récord al convertirse en el piloto más joven desde 1940 en liderar la competencia durante 11 días consecutivos. Superó a la leyenda Fausto Coppi, quien en 1940 tuvo la Maglia Rosa por 10 días cuando tenía 20 años.

Además, durante su participación en este certamen, El Torito consiguió subirse a lo más alto del podio en la etapa 17 y logró cuatro segundos lugares y un tercero, de igual manera, se convirtió en el primer mexicano en liderar un Grand Tour y el más joven en hacerlo.

El mexicano se quedó cerca de unirse a una selecta lista de ciclistas latinoamericanos que fueron ganadores del Giro de Italia. El primero fue el colombiano Nairo Quintana, en el 2014.

El segundo latinoamericano en proclamarse campeón de esta emblemática competición fue el ecuatoriano Richard Carapaz en el 2019 y dos años después logró colgarse la medalla de oro en los Jugos Olímpicos de Tokio 2020.

El tercer ciclista latino que ganó el Giro de Italia fue el colombiano Egan Bernal, quien en 2021 lideró el podio por arriba del italiano Damiano Caruso y del británico Simon Yates.

Uno de los momentos polémicos de Isaac del Toro en el Giro de Italia fue cuando, en la etapa 19, pidió ayuda a Richard Carapaz para atacar a Simon Yates, pero el ciclista ecuatoriano se negó, lo que después de la carrera generó una serie de declaraciones de un lado a otro.

“Él perdió el giro, creo que no ha sabido correr bien y al final ha ganado el más inteligente”, dijo Richard Carapaz.

Por su parte, Isaac del Toro explicó: “Carapaz me dijo que no me ayudaría porque no lo hice cuando estábamos 20 segundos detrás. Le dije: ‘está bien, ya perdí el primer lugar, no perderé también el segundo’”.