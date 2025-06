Tala Rangel resta importancia a críticas tras goleada contra Suiza y lanza un temible mensaje

El portero Raúl ‘Tala’ Rangel tomó con calma las críticas de las que fue objeto por su desempeño en la derrota de México por 4-2 ante Suiza en la primera de dos pruebas antes de la Copa Oro, al tiempo que lanzó una advertencia en su lucha por la titularidad.

El guardameta de las Chivas dejó en claro que será clave que no pierda la cabeza por los cuatro tantos recibidos del conjunto helvético, y aseguró que en partidos de carácter oficial tomará otro tipo de decisiones en su juego para no arriesgar de más.

“Es tratar de tener ese control de balón, que al final de cuentas, siento que es un distintivo mío. Obviamente, en un partido oficial se harán cosas distintas, o no se intentarán este tipo de cosas. Pero yo me quedo tranquilo, al final de cuentas, es aprendizaje. Es mi cuarto partido con selección y es no volverme loco”, comentó el ‘Tala’ Rangel ante los medios de comunicación.

¡Ya es goleada! Rieder firma el 2-4 vs. México y la gente se va del estadio

El cancerbero de 25 años de edad hizo énfasis en que el tropiezo ante Suiza se debe tomar con calma, pues lo más importante será sacar resultados positivos en compromisos oficiales.

“Más que sacar alguna conclusión, lo que se hace es tomar la experiencia. Simplemente eso y no pensar en lo demás. Lo tomamos como es, un partido de preparación. Es un partido donde se pueden intentar cosas que a veces, obviamente, no salen”, profundizó el ‘Tala’ Rangel.

Tala Rangel advierte que nadie tiene titularidad asegurada en la portería

El ‘Tala’ Rangel aseguró que el entrenador Javier Aguirre no hace diferencias entre él, Memo Ochoa y Luis Ángel Malagón, por lo que advirtió que dará lo mejor de sí para ganarle la titularidad en la portería de la Selección Mexicana al tapatío y al michoacano.

“Yo sí creo lo que dice el profe, porque realmente no ha demostrado que haya algún consentido, ni que tiene fijo a alguien. Es buena esa competencia, es sana y al final de cuentas, pues también estamos ahí conscientes de ello”, advirtió el guardameta de las Chivas.

Luis Ángel Malagón se perfila para ser el portero titular de México en la Copa Oro. El cancerbero del América estuvo cerca de no ir con el Tricolor, pues las Águilas disputaron el boleto al Mundial de Clubes contra el LAFC, que salió airoso.

¿Cuántos goles ha recibido el Tala Rangel con la Selección Mexicana?

Raúl Rangel ha disputado hasta la fecha tres partidos con la Selección Mexicana, dos de ellos en la tercera etapa de Javier Aguirre en el banquillo nacional.

El ‘Tala’ registra una victoria y dos derrotas, estas últimas frente a Uruguay y Suiza, selecciones que le marcaron cuatro goles al portero de las Chivas, quien ha recibido ocho dianas con el Tricolor.

El único cotejo en el que el ‘Tala’ Rangel dejó su arco en cero con la Selección Mexicana fue en el 3-0 sobre Nueva Zelanda en el primer partido del ‘Vasco’ al frente en esta gestión.

