¿Por qué juega Diego Luna con Estados Unidos?

Diego Luna no fue contemplado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana.

Diego Luna, homónimo del famoso actor mexicano, es otro de los futbolistas que Estados Unidos le ganó a México, y en esta Copa Oro está demostrando que su calidad le pudo haber ayudado al Tricolor.

El oriundo de Sunnyvale, California, de nacionalidad mexicana y estadounidense, rechazó la posibilidad de acudir con el equipo estadounidense a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ese momento, Diego Luna tenía todavía las puertas abiertas para un eventual llamado de la Selección Mexicana, pero el mismo no llegó.

“Nunca he cerrado ninguna puerta, para mí lo importante es seguir rindiendo y saber quién me va a dar la mejor oportunidad. Sé que se están produciendo algunos cambios en la Federación Mexicana de Futbol, en la US Soccer también, así que veremos qué sucede allí”, comentó el mediocampista a ESPN en el 2024.

Javier Aguirre no tomó en cuenta a Diego Luna en ninguna convocatoria para México, pero el argentino Mauricio Pochettino sí, y el futbolista de 21 años de edad acudió al llamado de Estados Unidos.

Diego Luna arranca encendido la Copa Oro

Diego Luna comenzó de muy buena manera la Copa oro 2025 al colaborar con dos asistencias en el 5-0 que Estados Unidos le propinó a Trinidad y Tobago en la primera jornada.

El mediocampista jugó 74 minutos contra el conjunto caribeño en el duelo efectuado en el PayPal Park de San José, California.

Sin embargo, el primer compromiso oficial de Diego Luna con Estados Unidos fue en el partido por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Canadá en marzo de este año, en el que completó los 90 minutos.

¿Quién es Diego Luna?

Diego Luna nació en Sunnyvale, California, el 7 de septiembre del 2003. Es hijo de Alberto Luna, un exfutbolista mexicanoo profesional.

Alberto Luna formó parte de cinco equipos, el más reconocido de ellos el San José Earthquakes, pero fue en la época en la que todavía no existía la MLS.

Después de su retiro, Alberto Luna entrenó a jóvenes, principalmente latinos a los que les gustaba el futbol, en la escuela de Palo Alto, en California, institución que ha formado a varios futbolistas en los últimos años.

Alejandro Zendejas es otro de los casos recientes de futbolistas que México no quiso, pero Estados Unidos sí. Sin embargo, Mauricio Pochettino no lo llamó a la Copa Oro, debido a que tenía la posibilidad de acudir al Mundial de Clubes con el América.

