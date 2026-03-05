Entre burlas y groserías, Claudia Cid busca justicia vs. club europeo

Claudia Cid, futbolista mexicana, vive recientemente la peor de las pesadillas. En octubre de 2025 viajó a Europa para cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente, pero la aventura le duró solamente tres meses. Vllaznia, el equipo que la contrató en Albania, no se quiere hacer responsable de la lesión de ligamento cruzado que sufrió la jugadora en un entrenamiento. En exclusiva con La Razón, relató las burlas, groserías y malos tratos que ha recibido por parte del club.

Diversas páginas especializadas en medicina que se consultaron, aseguran que una operación de este tipo ronda entre los 50 mil y 100 mil pesos mexicanos, más aparte el costo de la rehabilitación. Claudia Cid decidió organizar una rifa en sus redes sociales, con el fin de recaudar los fondos necesarios para su intervención quirúrgica.

El Dato: Cecilia Santiago fue la primera futbolista mexicana de la Liga MX que emigró a Europa, siendo el PSV Eindhoven su primer y único equipo en el Viejo Continente.

“Yo estuve insistiendo mucho porque se acercaba el periodo vacacional el 15 de diciembre; mi lesión fue un 4 del mismo mes. Esperé esos días, les pedí primero verbalmente si me iban ayudar con algo y recibí respuestas groseras y burlonas diciéndome que prácticamente no. Entonces desde que me lastimé, estuve asesorándome con personas que trabajan en la FIFPro”, comentó.

Claudia Cid insistió al club por una respuesta sobre el tema de su lesión. La exdefensa del América tuvo que pagar con sus propios recursos los estudios y posteriormente mandó los resultados al Vllaznia para que el conjunto albanés financiara su operación y rehabilitación. Para sorpresa de ella, el club decidió finalizar su contrato y dejarla sola.

“Le seguí insistiendo al club y en cuanto tuve la interpretación se las mandé, les dije ‘saben que miren aquí está, mi rodilla está rota y necesito operación’. Finalmente me contestaron un correo electrónico, pero me respondieron diciendo ‘no te vamos a operar, el reglamento del club no acepta hacer nada quirúrgico’, me mandaron mi finalización de contrato, porque había una cláusula que podían activar ellos en la que podían dejarme salir cuando quisieran”, expresó.

28 minutos jugó Claudia Cid en la UEFA Women’s Europa Cup

Además, la futbolista reveló que “después de volver de allá, regresé en ceros, no me pagaron noviembre, no me pagaron diciembre y los vuelos fueron de mi parte. Obviamente, también tengo que pagar aquí gimnasio y rehabilitación, porque debe haber una rehabilitación y fortalecimiento preoperatorio”.

Por otro lado, Claudia Cid le mandó un mensaje a esos “jugadores, jugadoras o deportistas que tienen el sueño de ir a Europa. Les invito a que tengan mucho cuidado, a que esta zona de Europa del Este, pues, hay cositas turbias por ahí; vean lo que me está pasando a mí, sí hay de repente malos tratos, hay bajo nivel o contratos con engaños, entonces sólo tengan cuidado, no estoy diciendo que no vayan, porque claro que sigue siendo un nivel que en ciertos países es bastante bueno, sólo sí tengan cuidado, analicen e investiguen”.

Claudia Cid estuvo un tiempo en la Liga MX Femenil antes de dar el salto a Europa para participar en la UEFA Women’s Europa Cup, competición por la que ella decidió mudarse a Albania, portó los colores de equipos como Cruz Azul, América, León, Querétaro y Xolos, y está es la opinión de la mexicana sobre el crecimiento de la liga.

“El crecimiento no es poco, es abismal; ellas llevan años jugando futbol profesional (Albania), en México apenas llevamos siete. El crecimiento de verdad está siendo increíble; sí me gustaría que se le siga dando esa prioridad a las jóvenes que están ahí, porque al final, la creación de esta liga fue para eso, para el desarrollo de la futbolista mexicana desde joven, para dar y hacer competencia internacionalmente”, concluyó.

A pesar de que este tema ha sido un dolor de cabeza para Claudia Cid, hace unas semanas informó en sus redes sociales que un exfutbolista mexicano se contactó con ella para pagarle todos los gastos de la cirugía. Se trató de Miguel Layún, el exjugador del Amércia, quien se solidarizó con ella y tomó la decisión de ayudarla con todo este proceso para que pueda volver lo más pronto posible a las canchas, además de que el doctor Gerardo Meraz ofreció sus servicios sin ningún costo para que la atleta mexicana continuara con su proceso médico antes de realizarse la cirugía.

Para concluir con la entrevista, Claudia Cid nos explicó su tremendo amor por este deporte y dio un mensaje en el que asevera que “el futbol para mí es uno de mis pilares en la vida, entonces, significaría que regrese una partecita de mí. Para mí es muy importante, mi familia, es muy importante mi bienestar emocional, el mental, y otra parte importante también es el futbol”.