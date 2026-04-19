Jon Rahm domina a la competencia y es campeón de LIV Golf Mexico City

El favorito del público a lo largo el fin de semana en el LIV Golf México City, que se celebró el el Club de Golf Chapultepec, fue el español Jon Rahm y no decepcionó al público, pues de alzó con la victoria y demostró a por qué es uno de los mejores del mundo.

A lo largo de la semana que se llevó a cabo el torneo, Rahm se apoderó del capó y durante el viernes y sábado se convirtió en el líder absoluto. Cerró la última ronda con XX golpes y -21 bajo par. Pudo ser una tarde historia, pues el equipo Legión XIII al que pertenece el ibérico también estuvo muy cerca de acariciar la gloria.

▶ #Video | Jon Rahm levanta el título de campeón en el LIV GOLF MÉXICO CITY que se celebró en el Club de Golf Chapultepec



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En una tarde española en la Ciudad de México, David Puig fue su más cercano perseguidor en el último día del evento y quedó en -15. El integrante de Fireballs junto a su compañero Josele Ballester completaron el podio.

Desde el viernes, Jon Rahm reconoció sentirse muy cómodo y tranquilo en un campo de golf que para él se ha convertido en alegría. Resaltó que la cultura latina es de lo mejor y que la fiesta está constante, sin antes mencionar que conoce un poco de México gracias a la película Coco.

El capitán de la Legión XIII hizo su segundo 4-bajo 67 consecutivo el sábado en el Club de Golf Chapultepec para llegar a 14 bajo y así le dio una ventaja de dos tiros entrando en la ronda final del domingo. Fue la quinta ocasión en su carrera en LIV Golf que comienza el último día con la ventaja.

▶ #Video | Con este golpe, Jon Rahm se consagró, en el Club de Golf Chapultepec, en la edición del LIV GOLF MEXICO CITY 2026



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Otro de los consentidos y de las grandes estrellas que acudieron al Club de Golf Chapultepec fue Bryson DeChambeau, quien no pudo competir en la ronda final del LIV Golf y manifestó una lesión en la muñeca, por lo que para no arriesgarse más prefirió no jugar y en su lugar entró el mexicano Luis Carrera, quien fue subcampeón del Latin America Amateur Champions (LAAC) en 2023.

El originario de Naucalpan reconoció ante los medio que sí cumplió un sueño, pero que espera regresar el próximo año como un jugador de LIV y no solamente como deportista de emergencia, ya que le avisaron por la mañana de la ronda final para que sustituyera al estadounidense.

“Estoy muy contento. Sí, fue un sueño, pero mi deseo es regresar y competir como jugador de LIV. No tuve tiempo de hablar con nadie, estaba en mi casa, pero Abraham Ancer siempre me ha apoyado y ha estado conmigo en todo momento. Creo que es sumamente importante que estos eventos estén cerca del público mexicanos”, manifestó.

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