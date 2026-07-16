Las breves del Mundial 2026

DE VACACIONES CON LA PLAYERA DEL RIVAL

DESPUÉS de su participación en el torneo de la FIFA, Raúl Jiménez se tomó un descanso antes de iniciar la temporada con los Wolves en la Championship y se le vio en las playas de Cancún, disfrutando de unas vacaciones con su familia. Además, el delantero de 35 años en las fotos que publicó, presumió la playera que le regaló Harry Kane tras el encuentro entre la Selección Mexicana e Inglaterra, con el dorsal ‘9’ del ariete del Bayern Múnich.

DE VACACIONES CON LA PLAYERA DEL RIVAL ı Foto: Instagram/ Raúl Alonso Jiménez

AL MERO ESTILO COWBOY

ZLATAN IBRAHIMOVIC volvió a demostrar que no necesita estar dentro de la cancha para convertirse en protagonista. El histórico delantero sueco apareció con un llamativo atuendo de cowboy durante la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, disputada en el AT&T Stadium de Dallas. Fiel a su estilo, sorprendió al lucir un sombrero vaquero color blanco, saco blanco perla, camisa de vestir, corbata y pantalón negro, un look que muchos calificaron como una auténtica “zlatanización” de Texas.

AL MERO ESTILO COWBOY ı Foto: Captura de video

VUELVE A SER INFRACCIONADO EN LA JUSTA

EN ATLANTA, Estados Unidos, el famoso streamer IShowSpeed fue detenido por la policía por viajar en el techo de una camioneta, mientras se dirigía al partido en el que Argentina venció 2-1 a Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo. Durante su transmisión en vivo, el influencer iba en el hueco del quemacocos, hasta que un oficial lo vio y le pidió detenerse.

VUELVE A SER INFRACCIONADO EN LA JUSTA ı Foto: Captura de video

UNA IMAGEN PARA LA HISTORIA

LA AFICIÓN se vuelve local por la Copa del Mundo y un fanático de Argentina demostró que el amor por su selección no tiene fronteras al pararse enfrente de la pantalla para simular que saludaba a los futbolistas de La Albiceleste, uno por uno, como se realiza en el nuevo formato organizado por la FIFA, en el que los 26 seleccionados salen al terreno de juego para escuchar el himno nacional de su país. Restan pocos días para que termine el certamen veraniego y los fans sudamericanos tienen a su equipo peleando por el trofeo.

UNA IMAGEN PARA LA HISTORIA ı Foto: Captura de video

BRONCA Y DETENIDOS

LA PREVIA de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra se vio empañada por una violenta pelea entre aficionados en las calles de Atlanta, donde barras de San Lorenzo y Huracán protagonizaron enfrentamientos que obligaron la intervención de la policía local. También chocaron con hinchas ingleses y se reportan tres detenidos hasta el momento.

BRONCA Y DETENIDOS ı Foto: Captura de video

LE LLEVA PIZZA A SU FAMILIA

MARC CUCURELLA, lateral izquierdo de España, se hizo viral luego de que fue captado llevando una pizza entre sus manos momentos después de que La Roja derrotó 2-0 a Francia para conseguir su boleto a la gran final de Norteamérica 2026. En redes sociales circula un video en el que se observa al nuevo futbolista del Real Madrid dirigirse a las gradas del Estadio Dallas para encontrarse con sus familiares, entre ellos sus tres hijos, y entregarles la pizza, un gesto que fue aplaudido por los internautas.

LE LLEVA PIZZA A SU FAMILIA ı Foto: Captura de video

El defensa lleva tres asistencias en el torneo.