Unai Simón, suma seis partidos sin recibir gol en la justa

La Selección Española ha dejado una huella imborrable en la Copa del Mundo. Llega a la final con un futbol que ha ido de menos a más. Desde el inicio de la competición, muchos la observaron con un perfil bajo, pero a medida que avanzaban los partidos, se fue consolidando como uno de los equipos más sólidos y temidos del certamen. Su arma principal es la defensa y, sin duda, la portería, pues Unai Simón se convirtió en el tercer portero con más vallas en cero en este tipo de torneos.

Con la contundente victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales, España no sólo aseguró un lugar en la final, sino que también marcó un hito en la historia de la Copa del Mundo. Unai Simón, su guardameta, llegó a la impresionante cifra de seis partidos sin recibir anotaciones, estableciendo un nuevo récord que supera la marca del legendario Iker Casillas, quien mantuvo su portería a cero en cinco encuentros durante el Mundial de 2010, también con España.

El Dato: Hay ocho jugadores del Barcelona en la plantilla de la actual Selección de España y ninguno del Real.

Simón, quien ha sido una de las figuras más destacadas del torneo, ha logrado algo que muchos arqueros considerados entre los mejores de la historia no pudieron. En su camino dejó atrás a íconos como Gianluigi Buffon, Oliver Kahn, Fabien Barthez y Taffarel, todos ellos con cinco partidos sin goles en diferentes ediciones del Mundial.

TE RECOMENDAMOS: Fue eliminado en octavos México gana 15 mdd por su participación

Uno de los aspectos que ha caracterizado a la selección ibérica durante esta Copa del Mundo es su capacidad para enfrentar a rivales de gran calibre y salir victoriosa. Desde el inicio, España se enfrentó a equipos complicados, pero supo mantener la calma y la concentración, algo que se ha reflejado en su sólida defensa. La organización táctica y la comunicación entre los defensores son clave para que Unai Simón pudiera lucir su talento, sabiendo que contaba con un respaldo firme detrás de él.

La defensa española, compuesta por jugadores como Aymeric Laporte, José Gayà y César Azpilicueta, ha trabajado incansablemente. No sólo han neutralizado las ofensivas rivales, sino que también han contribuido a la construcción de juego desde el fondo, permitiendo que el equipo mantenga la posesión y cree oportunidades de gol. Este equilibrio entre defensa y ataque ha sido uno de los sellos distintivos del estilo de juego de España, y ha sido crucial en su camino hacia la final.

A medida que se acerca la gran final contra Argentina, la expectativa crece. El equipo sudamericano es un rival complicado y el actual campeón de certamen.

Uno de los pocos jugadores que ha conseguido marcarle a España en este torneo es Charles De Ketelaere, quien logró un gol en un emocionante partido de cuartos de final contra Bélgica. Este único tanto en contra resalta la solidez de la defensa española, que ha sabido mantener el control en situaciones de alta presión. La final será una prueba de fuego para Unai Simón y su defensa, que deberán estar a la altura de las circunstancias y de un ataque argentino que no da tregua.

La presión de jugar una final de Copa del Mundo es innegable. España ha recorrido un largo camino, y cada jugador es consciente de lo que está en disputa. La historia del futbol está llena de sorpresas y aunque los europeos han demostrado ser un contendiente fuerte, el duelo por el título puede traer consigo un cúmulo de emociones y desafíos inesperados para una generación joven y con poca experiencia.

Unai Simón, con su reciente récord, tiene la oportunidad de consolidarse aún más en la historia del balompié. Si logra mantener la portería en cero una vez más, no sólo se lleva el título del torneo, sino que también deja una marca indeleble en la memoria colectiva de los aficionados. La posibilidad de establecer una nueva hazaña es un aliciente adicional para el joven portero, quien ha demostrado que está preparado para cualquier desafío.

La más reciente valla invicta de Simón y España llegó ante la selección número uno del ranking de la FIFA. Kylian Mbappé llegó al partido con 20 goles en 20 encuentros de Mundial.

El capitán galo fue el ganador del Botín de Oro en 2022, y no pudo ayudar a su equipo ante España.

UNAI SIMóN

Edad: 29

Nacimiento: Vitoria-Gasteiz, España

Equipo: Athletic Club de Bilbao

Partidos con selección: 65