México gana 15 mdd por su participación

Los jugadores avientan a Quiñones, el 30 de junio, en el Estadio Azteca.

La eliminación de la Selección Mexicana en la fase de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó un sabor agridulce, no solamente por el desenlace del torneo, sino también por los significativos beneficios económicos que se derivaron de su participación.

A pesar de la tristeza por la derrota, el equipo nacional se llevó a casa un total de 16.5 millones de dólares, cifra que refleja el impacto financiero que tiene el certamen más importante del futbol mundial.

El Dato: Guillermo Ochoa se unió al grupo de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en ser convocado a su sexto Mundial, pero solamente jugó en cuatro.

La participación de México en la Copa del Mundo comenzó con grandes expectativas. Tras una intensa preparación y una fase de grupos en la que mostró momentos de buen futbol, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró avanzar a los octavos de final, donde se enfrentó a Inglaterra. Aunque el resultado fue adverso, la clasificación tuvo un efecto financiero considerable, ya que la FIFA estipula una remuneración de 15 millones de dólares a cada selección que alcanza esta etapa del torneo.

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Además de los 15 millones obtenidos, la Selección Mexicana recibió un bono adicional de 1.5 millones de dólares, que la FIFA distribuye a todas las federaciones participantes para ayudar con los costos de preparación para el evento.

Este apoyo es esencial, ya que el torneo implica un despliegue logístico y financiero significativo, desde la preparación de los jugadores hasta la organización de los viajes y el alojamiento.

9 puntos obtuvo el Tri en primera fase

Si bien el equipo no logró avanzar más allá de los octavos de final, la posibilidad de haber vencido a Inglaterra habría añadido otros cuatro millones de dólares a la bolsa acumulada.

El éxito de la selección también se traduce en ganancias para los clubes que aportaron jugadores al equipo nacional. Cada equipo de la Liga MX recibió 175 mil dólares por futbolista que participó en la Copa del Mundo. Este incentivo, que forma parte de los lineamientos de FIFA, se basa en un registro previo y en la presentación de los contratos vigentes de los jugadores.

En este sentido, las Chivas fue el club que más beneficios obtuvo, ya que contribuyó con cinco futbolistas al plantel de Javier Aguirre. Gracias a esta participación, el equipo rojiblanco logró acumular un total de 875 mil dólares, lo que representa un impacto económico positivo en sus finanzas.

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Este tipo de remuneraciones refuerza el vínculo entre la Selección Nacional y los clubes locales, creando un círculo de beneficios que favorece a ambas partes.

El sistema de recompensas de FIFA no sólo beneficia a las selecciones eliminadas en etapas tempranas, sino que también establece un esquema escalonado de premios para los que logran avanzar más allá de los octavos de final.

El campeón de la Copa del Mundo 2026 se lleva a casa una asombrosa suma de 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. Los equipos que logren el tercer y cuarto lugar recibirán 29 millones y 27 millones, respectivamente. Estas cifras reflejan no sólo el prestigio del torneo, sino también el beneficio financiero que puede tener en los países que participan.

De cara a la edición de 2030, Rafael Márquez será el nuevo entrenador de la Selección de cara al Mundial 2030 en relevo de Javier Aguirre, anunció la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Rafael Márquez, de 47 años, trabajó con el Tri como ayudante de campo del Vasco Aguirre desde agosto de 2024 hasta el domingo pasado, cuando el equipo perdió 3-2 ante Inglaterra para quedar eliminado en octavos de final del Mundial.

“La designación de Rafael Márquez forma parte de una transición ordenada prevista para dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la selección nacional y afrontar sus próximos compromisos”, dijo el organismo en un comunicado.

México no tiene anunciados partidos en el futuro inmediato, pero a finales de septiembre y principios de octubre hay una fecha FIFA que podría marcar el debut de Márquez como entrenador nacional.