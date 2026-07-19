¿Quiénes son los máximos campeones del Mundial? El ranking histórico de la FIFA

El campeón de la Copa del Mundo 2026 se define entre Argentina y España, equipos que ya saben lo que es levantar el tan codiciado trofeo, aunque solamente la Albiceleste puede ver a los ojos a las selecciones más ganadoras. Pero de todos los campeones, Brasil es el más laureado con 5 trofeos.

En la historia del torneo de la FIFA, contando la edición de 2026, se han disputado 23 torneos, pero el dominio se reparte en tan solo ocho equipos diferentes; Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra.

Los más laureados

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)

Alemania: 4 títulos (1954, 974, 1990, 2014)

Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022)

Francia: 2 títulos (1998 y 2018)

Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950)

España: 2 título (2010 y 2026)

Inglaterra: 1 título (1966)

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