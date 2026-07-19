Futbol Internacional

¿Quiénes son los máximos campeones del Mundial? El ranking histórico de la FIFA

En la historia del torneo de la FIFA, contando la edición de 2026, se han disputado 23 torneos

Por:
Alejandro Ayala

El campeón de la Copa del Mundo 2026 se define entre Argentina y España, equipos que ya saben lo que es levantar el tan codiciado trofeo, aunque solamente la Albiceleste puede ver a los ojos a las selecciones más ganadoras. Pero de todos los campeones, Brasil es el más laureado con 5 trofeos.

En la historia del torneo de la FIFA, contando la edición de 2026, se han disputado 23 torneos, pero el dominio se reparte en tan solo ocho equipos diferentes; Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra.

Los más laureados

  • Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002)
  • Alemania: 4 títulos (1954, 974, 1990, 2014)
  • Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982 y 2006)
  • Argentina: 3 títulos (1978, 1986 y 2022)
  • Francia: 2 títulos (1998 y 2018)
  • Uruguay: 2 títulos (1930 y 1950)
  • España: 2 título (2010 y 2026)
  • Inglaterra: 1 título (1966)

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