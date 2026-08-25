Toluca vs Austin FC: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de cuartos de final de la Leagues Cup

Toluca y Austin FC se miden en cuartos de final de la Leagues Cup

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 siguen su actividad este miércoles 26 de agosto con doble cartelera, siendo los Diablos Rojos del Toluca los primeros en saltar a escena ante el Austin FC de la MLS.

Los campeones de la Concachampions se miden ante el cuadro texano en un juego de matar o morir, en donde si al finalizar los 90 minutos reglamentarios hay empate, el ganador se definirá directamente en tiros de penalti sin jugarse tiempos extra.

¿Dónde ver el Toluca vs Austin de la Leagues Cup?

El partido entre Toluca y Austin por lo cuartos de final de la Leagues Cup 2026 inicia este miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México y se verá por el servicio de streaming Apple TV y por Imagen Televisión en la señal abierta.

Día: 26 de agosto

Hora: 18:30 horas

Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión

NY se tiñe de rojo 👹❤️‍🔥



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Toluca busca el pase a semifinales

Al inicia la ronda de cuartos de final el Toluca es uno de los cuatro equipos mexicanos vivos en la Leagues Cup. Además de los Diablos están con vida Monterrey, León y América.

El Toluca viene con sol una derrota en sus últimos seis juegos. De los cinco restantes ganó cuatro y empató uno, buenos registros para el equipo del Turco Mohamed, que ganaron su duelo de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Aunque sufrieron, los escarlatas vencieron a Querétaro por marcador de 2-1 gracias a un penalti que Federico Viñas cambió por gol.

Te vemos el miércoles en NJ 👹

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El primer tiempo fue gris por parte de los dos equipos, del lado del Toluca sufrieron la expulsión de Diego Barbosa por una dura entrada arriba del tobillo sobre un rival y del lado de los Gallos Blancos, Ali Ávila falló un penal que significaba el primer tanto para los locales.

Después del duelo ante el Austin por la Leagues Cup, los Diablos Rojos chocan ante los Bravos de Juárez el 30 de agosto.

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