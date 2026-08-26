No juzgo a los que regresan, les aplaudo: Marco Fabián

Marco Fabián, campeón con México en los JO de 2012, habló en mesa redonda sobre el regreso de los futbolistas mexicanos a la Liga MX tras un mal paso por el viejo continente. Aunque el campeón de la Pokal generalizó la repatriación de jugadores, sí dejó en claro que para él esto no es de juzgar, sino de aplaudirse por el intento que hicieron al brincar el charco.

“Hay etapas en todo y hay procesos; vuelvo a lo mismo, no juzgo a los que regresan, al revés, los aplaudo por intentarlo y por haberse ido. Hay casos de triunfo, hay otros que no. Yo lo único que podría decir es que, mientras tengan la oportunidad de seguir intentándolo allá antes de volver, que lo hagan. Que dejen todo por querer estar allá, que traten de buscar esa oportunidad de triunfar, ya que se fueron. También, si regresan, es por algo, no es de juzgar”, expresó Marco Fabián.

César Huerta es el nombre del futbolista mexicano que ha sonado con fuerza, ya que el canterano de las Chivas apunta a regresar a la Liga MX para volver a vestir los colores de los Pumas, el club que logró enviar al delantero al futbol de Europa.

El Dato: Marco Fabián vistió la playera de Chivas, Cruz Azul, Mazatlán y Juárez en sus diferentes etapas en la Liga MX. En Europa fue ídolo con el Frankfurt.

En los últimos años, varios futbolistas aztecas han decidido ponerle fin a su carrera en el viejo continente a su corta edad, como el caso de Diego Lainez, Omar Govea, Santiago Muñoz, Marcelo Flores, Eugenio Pizzuto o César Garza, quienes por diferentes razones se encuentran en la Liga MX buscando su mejor versión.

Marco Fabián es una de las figuras mexicanas en el futbol de Europa al ser parte del Eintracht Frankfurt, que fue campeón de la Pokal en 2018, después de casi descender años atrás. El canterano de Chivas dejó en claro que los jugadores que vuelven al balompié azteca no pierden la oportunidad de regresar en otro punto de su carrera al viejo continente.

“Vienen con un aprendizaje de lo que vieron allá; seguramente vendrán con otra mentalidad, vendrán a aportar y tampoco está en el papel que, si regresan, no puedan irse de nuevo a Europa. Yo creo que, si lo hacen bien, van a seguir en los ojos del viejo continente. Así que le deseo lo mejor al Chino (Huerta) y, en el caso de Santi (Giménez), ninguna liga hay que demeritarla. Yo creo que a veces, como dicen por ahí, hay que dar un paso para atrás para después impulsarte a algo mejor”, acotó el ex del Azul.

8 goles marcó el delantero con el cuadro del Frankfurt

“Entonces, si así son las etapas, también hay que respetarlas, hay que aplaudir y desear lo mejor siempre a los mexicanos que están allá, que son pocos, pero esperamos que el día de mañana sean más”, platicó sobre el proceso en Europa.

Por otro lado, hay jugadores en el torneo local que, después del Mundial 2026, siguen esperando que llegue la oportunidad para irse al viejo continente y Marco Fabián dio algunos nombres de los mexicanos que tienen las cualidades para militar en la Bundesliga.

“Hay calidad de sobra y, después del Mundial, vemos a un Erik Lira que se me hace espectacular. A pesar de que la Bundesliga te pide mucho en el tema físico y todos hablamos de Gilberto Mora, que físicamente no es grande, pero demostró que está para cualquier situación, también lo veo capaz de triunfar en la Bundesliga. A Brian Gutiérrez o el Piojo Alvarado, creo que cualquiera tiene la calidad para dar ese brinco y ser pieza importante en cualquier equipo de Europa”, comentó Marco Fabián.

La exportación de jugadores, uno de los temas que no ayuda a que los mexicanos sigan creciendo es la desaparición del ascenso y descenso.

“Hay que aceptar la realidad y el sistema de competencia; al no tener un ascenso y un descenso, es muy diferente y, sobre todo, tantos jugadores que quedan en el limbo. La motivación del jugador, del joven, resaltando a los que están en Expansión o segunda división, es ascender, es estar en el máximo circuito, es ir a Europa y, al no tener esa oportunidad, eso te desilusiona un poco y quedan bastantes jugadores con mucha calidad sin poder lograr lo que se proponen”, comentó.

El último mexicano en emigrar fue Armando González, quien ya está en Grecia para ponerse a punto de cara a su debut en el Viejo Continente con el Olympiacos, y Marco Fabián habló sobre si era el momento adecuado o no para que La Hormiga se fuera a Europa.

“El momento en el que se fue La Hormiga, yo creo que para mí no hay instantes ni tiempos en los que puedan irse o no. Cuando surge la oportunidad, es el mejor espacio, porque a lo mejor los que dicen ‘si no estaba todavía en el proceso de irse’, su carrera la puede seguir allá. El vivir otro tipo de futbol lo va a ayudar a crecer aún más, así que para mí fue la mejor decisión. Le aplaudo a las dos partes, tanto al jugador como al club, y le deseo lo mejor en Europa”, afirmó. La Bundesliga se transmitirá por FOX, FOX One y FOX+.